Por las fuertes lluvias cortaron la Ruta 7 en Uspallata y sigue el alerta naranja por tormentas en Mendoza

Las lluvias registradas este domingo en la zona de montaña obligaron a disponer un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3, en la zona de Uspallata, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada.
La interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantendrá hasta que descienda el caudal de agua. En tanto, personal de Vialidad Provincial fue desplazado al lugar y realizará tareas de mantenimiento una vez que las condiciones lo permitan. También quedó intransitable un sector de la ruta 13.
En paralelo, Mendoza continúa bajo alerta naranja por fuertes lluvias para este domingo, con probabilidad de caída de granizo. La advertencia rige para todo el territorio provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, las precipitaciones más intensas se iniciarían durante la tarde y se extenderían hasta la madrugada del lunes.
Daños por la tormenta del sábado
La tormenta del sábado dejó un saldo de 177 incidentes y rutas intransitables en distintos puntos de la provincia, según el reporte oficial del Gobierno. Las alertas por lluvias se mantienen para el Sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona de alta montaña.
San Rafael fue el departamento más afectado, con 73 incidentes: 65 personas evacuadas, cortes en los pasos de El Molino y Pobre Diablo, y la caída de siete árboles.
En segundo lugar se ubicó Guaymallén, con 59 intervenciones, que incluyeron 34 árboles caídos, 11 postes derribados, ocho filtraciones de techos y seis viviendas anegadas.
Por su parte, en Godoy Cruz se registraron 12 incidentes, entre ellos la caída de 11 árboles y la filtración del techo de una vivienda.
NOTICIA EN DESARROLLO...