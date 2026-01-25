Por las fuertes lluvias cortaron la Ruta 7 en Uspallata y sigue el alerta naranja por tormentas en Mendoza

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones más intensas se iniciarían durante la tarde y se extenderían hasta la madrugada del lunes.

Uspallata tormenta ruta

Daños por la tormenta del sábado

La tormenta del sábado dejó un saldo de 177 incidentes y rutas intransitables en distintos puntos de la provincia, según el reporte oficial del Gobierno. Las alertas por lluvias se mantienen para el Sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona de alta montaña.

San Rafael fue el departamento más afectado, con 73 incidentes: 65 personas evacuadas, cortes en los pasos de El Molino y Pobre Diablo, y la caída de siete árboles.

En segundo lugar se ubicó Guaymallén, con 59 intervenciones, que incluyeron 34 árboles caídos, 11 postes derribados, ocho filtraciones de techos y seis viviendas anegadas.

Por su parte, en Godoy Cruz se registraron 12 incidentes, entre ellos la caída de 11 árboles y la filtración del techo de una vivienda.

NOTICIA EN DESARROLLO...