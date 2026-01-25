Lluvia sin fin: alerta naranja en Mendoza por tormentas con granizo

Luego de varios días con fuertes lluvias en la provincia de Mendoza, este domingo 25 de enero se mantienen. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas a lo largo de este día. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta naranja en Mendoza
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja en la provincia de Mendoza. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.