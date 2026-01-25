Lluvia sin fin: alerta naranja en Mendoza por tormentas con granizo

Alerta naranja en Mendoza

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

mapa_alertas - 2026-01-25T084208.479 Estos son los departamentos en alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja en la provincia de Mendoza. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.