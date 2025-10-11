Alertaron que el viento sur puede tener fuertes ráfagas y pidieron extremar los cuidados

Viento en Mendoza 5 El viento Zonda afectará la precordillera, Uspallata, parte del Valle de Uco y Malargüe. Luego llegará el viento del sur. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Alerta amarilla por el viento sur para el sábado

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo que la intensidad del Zonda podrá ser de entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora en algunos sectores.

La especialista indicó a Radio Nihuil tener especial cuidado y precaución para el sábado, cuando se espera que hasta la tarde haya fuertes ráfagas de viento sur que llegará luego del paso del Zonda.

Elizabeth Naranjo Tamayo explicó: "Empezará a soplar en el sur de la provincia y va a llegar al Gran Mendoza entre las 9 y las 10 del sábado. Será un viento rafagoso que se va a extender hasta las 18".

viento en Mendoza 3 La alerta amarilla por viento del sur rige para casi toda la provincia durante el sábado. Imagen ilustrativa.

Agregó que tendrá velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que podrían por momentos superar esta velocidad.

Por esta condición advirtió que es necesario tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier problema.

accidente arbol maipu viento Cristina Alejandra Funes, de 37 años, murió el viernes 26 de septiembre tras caer un árbol sobre su auto cuando iba a buscar a sus hijos al colegio en medio del fuerte viento sur que sopló.

Esto ocurre a solo 2 semanas del último episodio de viento sur que provocó una gran cantidad de caída de árboles y grandes ramas, que dejaron como saldo la muerte de una mujer de 37 años en Maipú que iba a buscar a sus hijos al colegio, y un motociclista con una fractura en Las Heras.

El pronóstico del tiempo tras el viento sur

El ingreso de este viento del sur provocará descenso de temperatura para el sábado y los días siguientes. Se espera que la máxima alcance los 24 grados.

Para el domingo, se mantiene ese descenso de temperatura con una mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, aunque ya con condiciones de buen tiempo y cielo despejado.