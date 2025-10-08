Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: jornadas cálidas con descenso de la temperatura hacia el fin de semana

Para el viernes feriado se espera una máxima de 30°C. El domingo se registrarán 25° y están pronosticadas tormentas aisladas

Continúan los días agradables en Mendoza.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para Mendoza una serie de días con variaciones marcadas en la temperatura y el cielo mayormente despejado, de acuerdo con lo que se anunció en el pronóstico del tiempo.Se esperan vientos leves a moderados y algunas tormentas aisladas hacia el fin de semana, especialmente en zona cordillerana.

  • Jueves 9 de octubre

La jornada se presenta con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Los vientos soplan moderados del noreste, generando un ambiente cálido. En cordillera, el cielo permanecerá poco nuboso.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

  • Viernes 10 de octubre

Se espera un día algo nublado, con leve descenso térmico y vientos moderados del sector sur. En la cordillera, las condiciones desmejorarán hacia la noche.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

  • Sábado 11 de octubre

El fin de semana comienza parcialmente nublado y ventoso, con un descenso en la temperatura. Se prevén tormentas aisladas en el llano y nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Con jornadas de calor agobiante, los mendocinos acuden a los espacios al aire libre bien preparados. (Imagen ilustrativa).

Cómo seguirá el pronóstico del tiempo en Mendoza

Domingo 12 de octubre

El domingo legará con tiempo bueno y cielo despejado. Habrá un marcado descenso de temperatura y vientos leves del noreste. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

  • Lunes 13 de octubre

Se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con tiempo estable, cielo despejado y ambiente fresco durante la mañana.

Máxima: 29°C | Mínima: 7°C

  • Martes 14 de octubre

El martes continuará con tiempo bueno y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. Vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en toda la provincia.

Máxima: 31°C | Mínima: 8°C

