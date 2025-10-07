El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó miércoles de heladas y temperaturas en ascenso

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

Viernes 10 de octubre, feriado por el Día de la Diversidad Cultural

Cielo algo nublado con vientos del sector sur y leve suba de la temperatura. Hacia la noche desmejora en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (33).jpeg Se vienen días agradables en Mendoza. El sábado vuelve a descender la temperatura y habrá tormentas aisladas. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El tiempo en Mendoza para este fin de semana largo

Sábado 11 de octubre de 2025

El fin de semana llega con cielo parcialmente nublado y ventoso, descenso térmico y tormentas aisladas. En cordillera podrían registrarse nevadas.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - bici Parque General San Martín de Mendoza, uno de los sitios favoritos para disfrutar de la primavera. Foto: Gentileza Celia Duek

Domingo 12 de octubre de 2025

Vuelve el buen tiempo, con poco cambio de temperatura y vientos leves del noreste.