El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó miércoles de heladas y temperaturas en ascenso

Las heladas afectarán al Valle de Uco, Maipú, al este, a San Rafael y Malargüe. El viernes feriado la máxima llegará a los 30°C

Por UNO
Miércoles muy agradable en Mendoza pero continúan las heladas matinales.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico de Contingencias Climáticas indicó para este miércoles 8 de octubre tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y sol. Sin embargo, las heladas tardías continuarán afectando el tiempo con mínimas bajo cero. Hacia el fin de semana se mantendrán las condiciones meteorológicas y el viernes feriado será un día de "veranito". Mientras que el sábado 11 de octubre será una jornada con descenso de la temperatura, tormentas aisladas y viento.

  • Miércoles 8 de octubre

Se espera una jornada agradable y soleada, con vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera.

  • Temperaturas mínimas: Junín 3.5°C, Santa Rosa 1°C, Los Campamentos 2°C, Medrano 4°C, Lambare 1.5°C, Tunuyán -1.5°C, Vista Flores -0.5°C, El Peral 3°C, Agua Amarga 2.3°C, El Cepillo 0°C.
  • Zona Sur: General Alvear entre 0°C y 2°C; San Rafael entre -1°C y 1°C.
  • Máxima: 28°C | Mínima: 9°C
heladas.jpg
Siguen las heladas matinales en Mendoza. Temperaturas bajo cero en el Valle de Uco y General Alvear.

  • Jueves 9 de octubre

Continúa el buen tiempo con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

  • Máxima: 31°C | Mínima: 11°C
  • Viernes 10 de octubre, feriado por el Día de la Diversidad Cultural

Cielo algo nublado con vientos del sector sur y leve suba de la temperatura. Hacia la noche desmejora en cordillera.

  • Máxima: 30°C | Mínima: 14°C
pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (33).jpeg
Se vienen d&iacute;as agradables en Mendoza. El s&aacute;bado vuelve a descender la temperatura y habr&aacute; tormentas aisladas.

El tiempo en Mendoza para este fin de semana largo

  • Sábado 11 de octubre de 2025

El fin de semana llega con cielo parcialmente nublado y ventoso, descenso térmico y tormentas aisladas. En cordillera podrían registrarse nevadas.

  • Máxima: 25°C | Mínima: 14°C
Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - bici
Parque General San Mart&iacute;n de Mendoza, uno de los sitios favoritos para disfrutar de la primavera.

  • Domingo 12 de octubre de 2025

Vuelve el buen tiempo, con poco cambio de temperatura y vientos leves del noreste.

  • Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

