El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó miércoles de heladas y temperaturas en ascenso

El pronóstico de Contingencias Climáticas indicó para este miércoles 8 de octubre tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y sol. Sin embargo, las heladas tardías continuarán afectando el tiempo con mínimas bajo cero. Hacia el fin de semana se mantendrán las condiciones meteorológicas y el viernes feriado será un día de "veranito". Mientras que el sábado 11 de octubre será una jornada con descenso de la temperatura, tormentas aisladas y viento.
