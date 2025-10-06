Luego de un lunes fresco, el pronóstico del tiempo adelanta una semana calurosa

Estas se produjeron en San Rafael, General Alvear, en el Valle de Uco y en la zona Este, donde los productores utilizaron todos los sistemas posibles para evitar que la helada afecte los cultivos que ya están brotados. Esperan conocer si hubo daños o no hacia el mediodía, cuando el sol caliente más.

Mientras, para el Gran Mendoza, Elizabeth señaló que luego de una mañana fresca, la tarde será agradable con una máxima que llegará a los 20 grados.

Pronóstico del tiempo para el resto de la semana

La meteoróloga sostuvo que durante esta semana va a predominar la estabilidad tanto en el llano como en la alta montaña, lo que significa que habrá buen tiempo, con cielo despejado y sol a pleno en toda la provincia.

Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que el martes habrá un leve ascenso de temperatura con 6 grados de mínima y 23 grados de máxima.

Pronostico del tiempo calor primavera otra - Martín Pravata.jpeg El pronóstico del tiempo indicó que desde el miércoles comienza un marcado ascenso de temperaturas. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Pero desde el miércoles en adelante va a haber un predominio del viento norte lo que provocará un marcado ascenso con temperaturas que irán entre 11 a 15 grados de mínima y entre 28 a 31 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo adelantó que esto podría interrumpirse el sábado por la entrada de un sistema que provocaría precipitaciones.