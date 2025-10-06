Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Estabilidad

Luego de un lunes fresco, el pronóstico del tiempo adelanta una semana calurosa

El frente frío del domingo provocó heladas en zonas productivas de Mendoza. Para la semana, el pronóstico del tiempo anticipa que el termómetro subirá rápido

Por UNO
El pronóstico del tiempo adelantó un lunes fresco pero agradable

El pronóstico del tiempo adelantó un lunes fresco pero agradable, y a mitad de semana un notorio aumento de las temperaturas. Imagen ilustrativa.

Una semana con mucha estabilidad y cielo despejado es lo que destaca el pronóstico del tiempo para esta semana. La particularidad de este lunes y el martes son las heladas tardías que afectan zonas productivas del sur, Valle de Uco y el este de Mendoza. Desde el miércoles comienza un aumento progresivo de las temperaturas.

Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, detalló que como consecuencia del frente frío que ingresó el domingo se produjo un recambio en la masa de aire, el cual es seco y frío. Además, con el cielo despejado, se dan todas las condiciones para que ocurran las heladas.

heladas tardías
Las heladas tardías afectaron las zonas productivas de Mendoza y el pronóstico del tiempo indicó que pueden repetirse el martes.

Las heladas tardías afectaron las zonas productivas de Mendoza y el pronóstico del tiempo indicó que pueden repetirse el martes.

Estas se produjeron en San Rafael, General Alvear, en el Valle de Uco y en la zona Este, donde los productores utilizaron todos los sistemas posibles para evitar que la helada afecte los cultivos que ya están brotados. Esperan conocer si hubo daños o no hacia el mediodía, cuando el sol caliente más.

Mientras, para el Gran Mendoza, Elizabeth señaló que luego de una mañana fresca, la tarde será agradable con una máxima que llegará a los 20 grados.

Pronóstico del tiempo para el resto de la semana

La meteoróloga sostuvo que durante esta semana va a predominar la estabilidad tanto en el llano como en la alta montaña, lo que significa que habrá buen tiempo, con cielo despejado y sol a pleno en toda la provincia.

Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que el martes habrá un leve ascenso de temperatura con 6 grados de mínima y 23 grados de máxima.

Pronostico del tiempo calor primavera otra - Martín Pravata.jpeg
El pronóstico del tiempo indicó que desde el miércoles comienza un marcado ascenso de temperaturas. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indicó que desde el miércoles comienza un marcado ascenso de temperaturas. Imagen ilustrativa.

Pero desde el miércoles en adelante va a haber un predominio del viento norte lo que provocará un marcado ascenso con temperaturas que irán entre 11 a 15 grados de mínima y entre 28 a 31 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo adelantó que esto podría interrumpirse el sábado por la entrada de un sistema que provocaría precipitaciones.

Temas relacionados:

Te puede interesar