El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días de calor casi de verano para el resto de la semana. Las temperaturas subirán notoriamente y será el fin de las heladas tardías que se registraron el lunes y este martes en zonas productivas. El sábado se espera el ingreso de un fenómeno que traerá posibles lluvias y tormentas.
Calor y temperaturas veraniegas anticipa el pronóstico del tiempo para el resto de la semana
El viento norte en superficie hará subir las temperaturas desde la tarde de este martes, según el pronóstico del tiempo. Las máximas llegarán a los 31 grados