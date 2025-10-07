Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Hasta el sábado

Calor y temperaturas veraniegas anticipa el pronóstico del tiempo para el resto de la semana

El viento norte en superficie hará subir las temperaturas desde la tarde de este martes, según el pronóstico del tiempo. Las máximas llegarán a los 31 grados

Llegan días casi de verano con temperaturas de hasta 31 grados de máxima

Llegan días casi de verano con temperaturas de hasta 31 grados de máxima, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días de calor casi de verano para el resto de la semana. Las temperaturas subirán notoriamente y será el fin de las heladas tardías que se registraron el lunes y este martes en zonas productivas. El sábado se espera el ingreso de un fenómeno que traerá posibles lluvias y tormentas.

Este martes comenzó con una mañana fresca, pero se espera un día con amplitud térmica, según explicó a Radio Nihuil la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, quien adelantó una máxima de 25 grados, con cielo despejado e ideal aprovechar las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 6
El pronóstico del tiempo adelanta que se vienen días de calor para el resto de la semana en Mendoza. Imagen ilustrativa.

La especialista destacó que desde el miércoles comienza un período con temperaturas veraniegas, y se espera que el termómetro marque 11 grados de mínima y 27 grados de máxima.

Esto le pone fin a las heladas tardías que se registraron el lunes y este martes. Estas condiciones del tiempo se mantendrán e irán en aumento hasta el viernes, con máximas que alcanzarían los 31 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa cambios para el sábado

Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que para el sábado se espera el ingreso de un frente que hará bajar las temperaturas, y para ese día la máxima podría llegar a 25 grados.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (14).jpeg
El sábado podría ingresar un frente con lluvias y tormentas, según adelantó el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Además, el pronóstico del tiempo señaló que este sistema vendrá acompañado de precipitaciones en forma de lluvias y tormentas para gran parte de la provincia, pero también posibles nevadas en zonas de la alta montaña.

