Calor y temperaturas veraniegas anticipa el pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Esto le pone fin a las heladas tardías que se registraron el lunes y este martes. Estas condiciones del tiempo se mantendrán e irán en aumento hasta el viernes, con máximas que alcanzarían los 31 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa cambios para el sábado

Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que para el sábado se espera el ingreso de un frente que hará bajar las temperaturas, y para ese día la máxima podría llegar a 25 grados.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (14).jpeg El sábado podría ingresar un frente con lluvias y tormentas, según adelantó el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Además, el pronóstico del tiempo señaló que este sistema vendrá acompañado de precipitaciones en forma de lluvias y tormentas para gran parte de la provincia, pero también posibles nevadas en zonas de la alta montaña.