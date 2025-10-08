Mendoza fue de las provincias que más lo respaldó con sus votos en el 2023 y parece que Javier Milei está dispuesto a volver a seducir al votante local. Es que el presidente que en principio sólo vendría este jueves al almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, ahora decidió romper su agenda y hacer además una actividad en Ciudad.
Javier Milei suma una parada clave en Mendoza: encabezará una caminata en Ciudad
