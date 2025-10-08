Inicio Política Javier Milei
Javier Milei suma una parada clave en Mendoza: encabezará una caminata en Ciudad

El presidente que en principio sólo acudiría a San Rafael decidió esta tarde asistir también con Alfredo Cornejo y Luis Petri a una caminata en Ciudad

Rosana Villegas
El presidente Javier Milei ampliará su gira por Mendoza y de San Rafael viajará a Ciudad para encabezar una caminata con Alfredo Cornejo y Luis Petri.

Mendoza fue de las provincias que más lo respaldó con sus votos en el 2023 y parece que Javier Milei está dispuesto a volver a seducir al votante local. Es que el presidente que en principio sólo vendría este jueves al almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, ahora decidió romper su agenda y hacer además una actividad en Ciudad.

Pese al hermetismo que hay en torno al viaje presidencial a nuestra provincia, fuentes de Casa Rosada confirmaron este miércoles por la tarde que el presidente y su equipo aceptaron prolongar su estadía en estas tierras, por lo que después del discurso ante empresarios y productores de San Rafael, está previsto para el mediodía que viajará a Ciudad.

Lo que está planeado es que protagonice una caminata desde las 18 junto con el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. Saldría desde Peatonal y 9 de Julio.

Luis Petri con Javier Milei.jpg
En la caminata que protagonizará el presidente Javier Milei en Ciudad estará también el ministro de Defensa, y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

Un acto de campaña de cara a las elecciones 2025

En principio, fuentes del Gobierno provincial aseguraban que el presidente sólo participaría del almuerzo con los empresarios del Sur e inmediatamente volvía al aeropuerto para retomar su avión y trasladarse a otras provincias, en medio de la gira de campaña que protagoniza por estos días.

Pero eso cambió pasadas las 19 de este miércoles cuando se decidió a trasladarse hasta el Gran Mendoza y sumar una actividad más a la campaña que se ha puesto sobre la espalda.

Al parecer, a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en el entorno del presidente y dirigentes de La Libertad Avanza confían en que en Mendoza podrían conseguir uno de los mayores triunfos electorales y decidieron apostar a consolidar ese respaldo del electorado mendocino.

