Javier Milei suma una parada clave en Mendoza: encabezará una caminata en Ciudad

Luis Petri con Javier Milei.jpg En la caminata que protagonizará el presidente Javier Milei en Ciudad estará también el ministro de Defensa, y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

Un acto de campaña de cara a las elecciones 2025

En principio, fuentes del Gobierno provincial aseguraban que el presidente sólo participaría del almuerzo con los empresarios del Sur e inmediatamente volvía al aeropuerto para retomar su avión y trasladarse a otras provincias, en medio de la gira de campaña que protagoniza por estos días.

Pero eso cambió pasadas las 19 de este miércoles cuando se decidió a trasladarse hasta el Gran Mendoza y sumar una actividad más a la campaña que se ha puesto sobre la espalda.

Al parecer, a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en el entorno del presidente y dirigentes de La Libertad Avanza confían en que en Mendoza podrían conseguir uno de los mayores triunfos electorales y decidieron apostar a consolidar ese respaldo del electorado mendocino.