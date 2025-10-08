Pese a los esfuerzos del cuerpo médico y la dedicación de su entorno familiar, Miguel Ángel Russo no aguantó más. Su adiós deja un vacío enorme en el mundo del fútbol, donde será recordado no solamente por sus logros deportivos, sino por su calidez humana y por una de las tantas frases que lo acompañó en uno de sus peores momentos: "Todo se cura con amor".

La carrera de Miguel Ángel Russo como jugador: sentido de pertenencia

Miguel Ángel Russo vistió, durante toda su carrera, la camiseta de Estudiantes de La Plata. Miguelo llegó al Pincha de la mano de Pascual Antonio Ortuondo, quien captaba talentos para el elenco platense.

Su debut en Primera se dio en 1975 y desde entones disputó un total de 420 partidos en torneos de AFA. También, en su espalda acumuló 15 encuentros oficiales por copas internacionales. Celebró 11 goles y dio dos vueltas olímpicas: Campeonato Metropolitano 1982 y Nacional 1983.

Miguel-Russo-Estudiantes-1984.JPG Miguel Ángel Russo jugó toda su carrera en Estudiantes de La Plata.

Russo jugó 17 partidos con la Selección argentina y formó parte del proceso previo al Mundial de México 1986. El mediocampista, que incluso convirtió un gol en aquellas Eliminatorias (en la victoria 3 a 0 en el Monumental), se lesionó una de sus rodillas y tuvo que pasar por el quirófano. La recuperación le demandó mucho tiempo y Carlos Bilardo, que ya lo había dirigido en Estudiantes, no lo incluyó en la nómina final.

Miguel Ángel Russo dirigió a 16 clubes: tuvo cinco ciclos en Rosario Central y tres en Boca

En argentina, Miguel Ángel Russo dirigió a nueve clubes:

Rosario Central (5 ciclos): 1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24

1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24 Boca (3): 2007, 2020-21 y 2025

2007, 2020-21 y 2025 Lanús (2): 1989-94 y 1999-2000

1989-94 y 1999-2000 Estudiantes de La Plata (2): 1994-96 y 2011

1994-96 y 2011 Vélez Sarsfield (2): 2004-06 y 2014-15

2004-06 y 2014-15 San Lorenzo (2): 2008-09 y 2024-25

2008-09 y 2024-25 Colón: 1999

1999 Los Andes: 2000-01

2000-01 Racing: 2010-2011

En el exterior, Miguelo representó a siete clubes en siete países diferentes:

Universidad de Chile (Chile): 1996

1996 Salamanca (España): 1998-99

1998-99 Monarcas Morelia (México): 2001-02

2001-02 Millonarios (Colombia): 2017-2018

2017-2018 Alianza Lima (Perú): 2019

2019 Cerro Porteño (Paraguay): 2019

2019 Al-Nassr (Arabia Saudita): 2021-2022

Los títulos de Miguel Ángel Russo como director técnico

Miguel Ángel Russo Copa Libertadores 2007 Miguel Ángel Russo conquistó, en 2007, la última Copa Libertadores que luce Boca en sus vitrinas.