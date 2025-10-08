Química. Es la que tienen Pedro Pascal y Dakota Johnson en la cinta Materialista. 

HBO Max acaba de sumar a su catálogo de series y películas, la comedia romántica con la explosiva pareja de, Pedro Pascal y Dakota Johnson, se trata de Materialistas.

Pedro Pascal y Dakota Johnson. Esta gran pareja protagonizan el último estreno de HBO Max, Materialistas.

Lucy (Dakota Johnson) es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry (Pedro Pascal), un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Una casamentera de muchísimo éxito ha construido un imperio haciendo que parejas perfectas acaben juntas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se ve atrapada en un peligroso triángulo amoroso con dos clientes, que son irresistibles pero incompatibles.

A medida que los secretos salen a la luz y las pasiones se descontrolan, su credibilidad y negocio comienzan a tambalearse. Ahora, deberá elegir entre su corazón y su reputación, antes de que su caótica vida sentimental arruine el amor de quienes confían en ella.

HBO Max: de qué trata la película Materialistas

La historia de la película Materialistas gira en torno a Lucy, una exitosa casamentera en Nueva York, cuya vida profesional comienza a tambalearse al verse atrapada en un triángulo amoroso complicado.

Comedia romántica. Es la película Materialistas, con Pedro Pascal y Dakota Johnson.

Por un lado, está Harry, un financiero adinerado que encarna la estabilidad y el éxito material; por el otro, John, su exnovio, un actor que también trabaja como camarero y que reaparece inesperadamente.

La película explora cómo Lucy enfrenta esta encrucijada, debatiéndose entre cumplir con las expectativas sociales o seguir lo que realmente siente.

Materialistas no se limita al relato romántico, sino que también aborda el proceso de autodescubrimiento y la forma en que las decisiones del pasado repercuten en el presente.

HBO Max: reparto de la película Materialistas

  • Pedro Pascal
  • Dakota Johnson
  • Chris Evans
  • Zoë Winters
  • Dasha Nekrasova
  • Louisa Jacobson
  • Marin Ireland

Tráiler de la película Materialistas

