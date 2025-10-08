A medida que los secretos salen a la luz y las pasiones se descontrolan, su credibilidad y negocio comienzan a tambalearse. Ahora, deberá elegir entre su corazón y su reputación, antes de que su caótica vida sentimental arruine el amor de quienes confían en ella.

HBO Max: de qué trata la película Materialistas

La historia de la película Materialistas gira en torno a Lucy, una exitosa casamentera en Nueva York, cuya vida profesional comienza a tambalearse al verse atrapada en un triángulo amoroso complicado.

materialistas2 Comedia romántica. Es la película Materialistas, con Pedro Pascal y Dakota Johnson.

Por un lado, está Harry, un financiero adinerado que encarna la estabilidad y el éxito material; por el otro, John, su exnovio, un actor que también trabaja como camarero y que reaparece inesperadamente.

La película explora cómo Lucy enfrenta esta encrucijada, debatiéndose entre cumplir con las expectativas sociales o seguir lo que realmente siente.

Materialistas no se limita al relato romántico, sino que también aborda el proceso de autodescubrimiento y la forma en que las decisiones del pasado repercuten en el presente.

HBO Max: reparto de la película Materialistas

Pedro Pascal

Dakota Johnson

Chris Evans

Zoë Winters

Dasha Nekrasova

Louisa Jacobson

Marin Ireland

Tráiler de la película Materialistas