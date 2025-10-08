El reparto de la película de Netflix está liderado por Rafael Vitti, quien interpreta a Pedro, un chef que recibe una mala noticia y encuentra consuelo en su nuevo amigo de cuatro patas.
El estreno de la película Caramelo fue este miércoles 8 de octubre de 2025, en una producción escrita y dirigida por Diego Freitas, que tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.
Esta comedia dramática es una película que promete romperla este 2025.
Netflix: de qué trata la película Caramelo
La nueva película de Netflix cuenta la historia de Pedro (Rafael Vitti), un chef con muchos sueños por delante y que ansía abrir algún día su propio restaurante. Pero su vida cambia repentinamente cuando es diagnosticado con una enfermedad. Y cuando todo parecía que estaba perdido, aparece Caramelo en su vida, un perro callejero muy adorable, que le termina cambiando el humor y le devuelve las ganas de vivir la vida.
Esta película de Netflix esconde una hermosa historia de amistad pura.
Reparto de Caramelo, película de Netflix
- Rafael Vitti (Pedro)
- Ademara Barros (Paula)
- Carolina Ferraz (Martha)
- Arianne Botelho (Camila)
- Kelzy Ecard (Neide)
- Bruno Vinicius (Léo)
- Roger Gobeth (Ivan)
Tráiler de Caramelo, película de Netflix
Dónde ver la película Caramelo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Caramelo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Caramelo se puede ver en Netflix.
- España: la película Caramelo se puede ver en Netflix.