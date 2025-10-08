El reparto de la película de Netflix está liderado por Rafael Vitti, quien interpreta a Pedro, un chef que recibe una mala noticia y encuentra consuelo en su nuevo amigo de cuatro patas.

El estreno de la película Caramelo fue este miércoles 8 de octubre de 2025, en una producción escrita y dirigida por Diego Freitas, que tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

netflix-caramelo Esta comedia dramática es una película que promete romperla este 2025.

Netflix: de qué trata la película Caramelo

La nueva película de Netflix cuenta la historia de Pedro (Rafael Vitti), un chef con muchos sueños por delante y que ansía abrir algún día su propio restaurante. Pero su vida cambia repentinamente cuando es diagnosticado con una enfermedad. Y cuando todo parecía que estaba perdido, aparece Caramelo en su vida, un perro callejero muy adorable, que le termina cambiando el humor y le devuelve las ganas de vivir la vida.

netflix-caramelo-pelicula Esta película de Netflix esconde una hermosa historia de amistad pura.

Reparto de Caramelo, película de Netflix

Rafael Vitti (Pedro)

Ademara Barros (Paula)

Carolina Ferraz (Martha)

Arianne Botelho (Camila)

Kelzy Ecard (Neide)

Bruno Vinicius (Léo)

Roger Gobeth (Ivan)

Tráiler de Caramelo, película de Netflix

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Caramelo, según la zona geográfica