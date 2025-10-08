El actor Rafael Vitti interpreta a Pedro en la nueva película de Netflix.

El actor Rafael Vitti interpreta a Pedro en la nueva película de Netflix.

La plataforma de Netflix sumó un estreno de enorme jerarquía que es la sensación en todo el mundo. Se trata de la película Caramelo, una entrega brasileña que está dispuesta a dejar su marca este 2025 en el top de reproducciones.

Caramelo es una bonita comedia dramática que deja un mensaje esperanzador y tiene una trama de lo más atrapante, que se distingue entre todas las series y películas.

Un chef que no atraviesa un buen momento y la llegada de un perro callejero a su vida, hacen de esta nueva película una historia más que conmovedora.

El reparto de la película de Netflix está liderado por Rafael Vitti, quien interpreta a Pedro, un chef que recibe una mala noticia y encuentra consuelo en su nuevo amigo de cuatro patas.

El estreno de la película Caramelo fue este miércoles 8 de octubre de 2025, en una producción escrita y dirigida por Diego Freitas, que tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

netflix-caramelo
Esta comedia dramática es una película que promete romperla este 2025.

Esta comedia dramática es una película que promete romperla este 2025.

Netflix: de qué trata la película Caramelo

La nueva película de Netflix cuenta la historia de Pedro (Rafael Vitti), un chef con muchos sueños por delante y que ansía abrir algún día su propio restaurante. Pero su vida cambia repentinamente cuando es diagnosticado con una enfermedad. Y cuando todo parecía que estaba perdido, aparece Caramelo en su vida, un perro callejero muy adorable, que le termina cambiando el humor y le devuelve las ganas de vivir la vida.

netflix-caramelo-pelicula
Esta película de Netflix esconde una hermosa historia de amistad pura.

Esta película de Netflix esconde una hermosa historia de amistad pura.

Reparto de Caramelo, película de Netflix

  • Rafael Vitti (Pedro)
  • Ademara Barros (Paula)
  • Carolina Ferraz (Martha)
  • Arianne Botelho (Camila)
  • Kelzy Ecard (Neide)
  • Bruno Vinicius (Léo)
  • Roger Gobeth (Ivan)

Tráiler de Caramelo, película de Netflix

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Caramelo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Caramelo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Caramelo se puede ver en Netflix.
  • España: la película Caramelo se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar