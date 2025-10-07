Netflix tiene la serie española de época considerada la más vista de la historia

Celos, envidia, traición, éxito, amistad, amor. Estos sentimientos han guiado las vidas de Lidia, Carlota, Marga y Ángeles capítulo tras capítulo y hoy podremos conocer el desenlace final.

Lidia, Marga, Ángeles y Carlota comienzan a trabajar como telefonistas en el edificio más moderno de toda la ciudad. Para ellas empieza la lucha por una independencia que tanto su entorno como la sociedad de entonces les niega.

Su amistad será clave para conseguir sus sueños y juntas irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad.

Netflix: de qué trata la serie Las chicas del Cable

La serie española Las chicas del Cable, ambientada en los años 20 en la ciudad de Madrid, cuenta la historia de cuatro mujeres que proceden de distintos lugares del país. Estas mujeres llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía que existe.

chicas Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández García y Maggie Civantos. La cuatro actrices españolas protagonizan Las chicas del Cable.

En esta ciudad, rodeadas por un ambiente de progreso y modernidad, las protagonistas se ven envueltas en celos, envidia y traición, así como también por el éxito, la amistad y el amor en el camino que las llevará a cumplir sus sueños.

Lidia está acostumbrada a una vida de peligros y delitos, pero intentará cambiar todo eso entrando como operadora de una de las compañías telefónicas famosas del mundo.

Ángeles es una chica que sufre de maltrato físico por parte de su marido. Carlota intentará por todos los medios conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y Marga es una chica de pueblo que se muda a la capital de España para cumplir su sueño.

Todas juntas se unirán y tratarán de resolver todos sus problemas.

Netflix: reparto de la serie Las chicas del Cable

Tráiler de la serie Las chicas del Cable

Embed - La Chicas del Cable: Cuarta temporada | Tráiler Oficial | Netflix España

