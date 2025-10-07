Este relato dramático y de amor puro fluye casi sin control y es una propuesta de Netflix entretiene más de la cuenta, con un buen toque de comedia en la mayoría de las escenas.
Lo que sí, esa cuota cómica que atrapa a los usuarios, se disipa en el final con un hecho impactante que cambia el rumbo a la película.
La actriz Kate Winslet arrasa con su papel en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película El poder de la moda
Esta película de Netflix gira en torno a la vida de Willy Dunnage (Kate Winslet), una mujer que armó las valijas y regresó a un pequeño pueblo en Australia donde pasó su infancia. En ese lugar campestre al que volvió para esclarecer algunos hechos que sucedieron cuando era chica, Tilly comienza a vivir la vida como nunca cuando conoce a Teddy McSwiney (Liam Hemsworth), un hombre que le quita el sueño y la hace creer en el amor verdadero. Sin embargo, una tragedia le da un vuelco increíble a la película, en un final que te dejará con la boca abierta.
Liam Hemsworth y Kate Winslet impactan con la relación que mantienen en esta película de Netflix.
Reparto de El poder de la moda, película de Netflix
- Kate Winslet (Myrtle "Tilly" Dunnage)
- Darcey Wilson (young Myrtle)
- Judy Davis (Molly Dunnage)
- Lucy Moir (young Molly)
- Liam Hemsworth (Teddy McSwiney)
- Hugo Weaving (Sergeant Horatio Farrat)
Tráiler de El poder de la moda, película de Netflix
Embed - EL PODER DE LA MODA - TRAILER (Subtitulado)
Dónde ver la película El poder de la moda, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El poder de la moda se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The dressmaker no está disponible en Netflix.
- España: la película El poder de la moda no está disponible en Netflix.
