En otra resonante aparición de la actriz Kate Winslet en la pantalla grande, la plataforma de Netflix la rompe con la película El poder de la moda, una entrega que tiene el mejor final y te dejará pensando por el desenlace de su trama.

El poder del amor es una película australiana de 2015 qué vale la pena ver cada minuto y es una de las mejores opciones cuando uno sabe que elegir en la plataforma de Netflix.

Además de Kate Winslet, el actor Liam Hemsworth, uno de los favoritos del público de Netflix, también asume un papel protagónico esencial, como parte de una historia de drama y romance.

Este relato dramático y de amor puro fluye casi sin control y es una propuesta de Netflix entretiene más de la cuenta, con un buen toque de comedia en la mayoría de las escenas.

Lo que sí, esa cuota cómica que atrapa a los usuarios, se disipa en el final con un hecho impactante que cambia el rumbo a la película.

La actriz Kate Winslet arrasa con su papel en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El poder de la moda

Esta película de Netflix gira en torno a la vida de Willy Dunnage (Kate Winslet), una mujer que armó las valijas y regresó a un pequeño pueblo en Australia donde pasó su infancia. En ese lugar campestre al que volvió para esclarecer algunos hechos que sucedieron cuando era chica, Tilly comienza a vivir la vida como nunca cuando conoce a Teddy McSwiney (Liam Hemsworth), un hombre que le quita el sueño y la hace creer en el amor verdadero. Sin embargo, una tragedia le da un vuelco increíble a la película, en un final que te dejará con la boca abierta.

Liam Hemsworth y Kate Winslet impactan con la relación que mantienen en esta película de Netflix.

Reparto de El poder de la moda, película de Netflix

  • Kate Winslet (Myrtle "Tilly" Dunnage)
  • Darcey Wilson (young Myrtle)
  • Judy Davis (Molly Dunnage)
  • Lucy Moir (young Molly)
  • Liam Hemsworth (Teddy McSwiney)
  • Hugo Weaving (Sergeant Horatio Farrat)

Tráiler de El poder de la moda, película de Netflix

Embed - EL PODER DE LA MODA - TRAILER (Subtitulado)

Dónde ver la película El poder de la moda, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El poder de la moda se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The dressmaker no está disponible en Netflix.
  • España: la película El poder de la moda no está disponible en Netflix.

