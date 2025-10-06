Ingrid García-Jonnson. Es la estrella de la serie española Superestar. 

Netflix siempre trae novedades en cuanto a su catálogo de series y películas, es un éxito la serie española del 2025 basada en hechos reales, se trata de Superestar.

Basada en hechos reales. Es furor en Netflix la serie española con Ingrid García-Jonnson, Superestar.

La serie española Superestar gira en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara, un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción No cambié y de su posterior álbum Superestar.

Es la reimaginación del tamarismo desde el corazón de sus protagonistas.

Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad.

Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.

La reseña de la serie española, Superestar tiene 6 episodios. Los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara; un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000, tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum Superestar.

Según su creador, "es la reimaginación del tamarismo desde el corazón de sus protagonistas".

Con el cambio de siglo, un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground.

Durante un par de años, las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión.

  • Ingrid García-Jonnson
  • Secun de la Rosa
  • Carlos Areces
  • Pepón Nieto
  • Natalia de Molina
  • Rocío Ibáñez
  • Julián Villagrán

Tráiler de la serie Superestar

Embed - Superestar | Tráiler Oficial | Netflix España

Dónde ver la serie Superestar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Superestar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Superestar se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Superestar se puede ver en Netflix.

