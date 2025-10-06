Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad.
Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.
Netflix: de qué trata la serie Superestar
La reseña de la serie española, Superestar tiene 6 episodios. Los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara; un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000, tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum Superestar.
Serie éxito. Es Superestar con Ingrid García-Jonnson, está basada en hechos reales.
Según su creador, "es la reimaginación del tamarismo desde el corazón de sus protagonistas".
Con el cambio de siglo, un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground.
Durante un par de años, las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión.
- Ingrid García-Jonnson
- Secun de la Rosa
- Carlos Areces
- Pepón Nieto
- Natalia de Molina
- Rocío Ibáñez
- Julián Villagrán
Tráiler de la serie Superestar
Embed - Superestar | Tráiler Oficial | Netflix España
