Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad.

Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.

Netflix: de qué trata la serie Superestar

La reseña de la serie española, Superestar tiene 6 episodios. Los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara; un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000, tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum Superestar.

superstar Serie éxito. Es Superestar con Ingrid García-Jonnson, está basada en hechos reales.

Según su creador, "es la reimaginación del tamarismo desde el corazón de sus protagonistas".

Con el cambio de siglo, un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground.

Durante un par de años, las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión.

Ingrid García-Jonnson

Secun de la Rosa

Carlos Areces

Pepón Nieto

Natalia de Molina

Rocío Ibáñez

Julián Villagrán

Tráiler de la serie Superestar

