Las series de suspenso son una buena alternativa para quienes disfrutan las historias llenas de intriga. En esta ocasión, traemos como recomendación una serie original de España que está inspirada en una novela muy famosa. La buena noticia es que está disponible para los usuarios de Prime Video.
La serie española de suspenso que está llena de giros inesperados
La serie tiene misterio, terror y no le faltan escenas subidas de tono. Asia Ortega y Albert Salazar protagonizan esta historia de Prime Video
El internado: Las Cumbres estrenó su primera temporada en 2021 y tuvo un buen recibimiento por parte de la audiencia, así que lanzaron dos temporadas más. Esta producción fue dirigida por Juan Carlos Cueto y es un reinicio de la serie de televisión de Antena 3, El internado.
Tiene misterio, terror y no faltan escenas subidas de tono, tanto entre adolescentes como para proponer otra trama centrada en el dilema moral de uno de sus protagonistas adultos. La historia central es mucho más oscura e intensa que la original. De hecho, su arranque incluso trae más a la memoria el clásico del cine español La residencia que la serie madre.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. A pesar de la estricta disciplina, Paul, Amaia y sus otros amigos no dejan de buscarlo. Sus aventuras los llevan a descubrir que la antigua secta que habitaba el bosque, el Nido de Cuervos, sigue cometiendo crímenes, y que Las Cumbres es algo más que un colegio", revela la descripción oficial de Prime Video.
La primera temporada se desarrolla en torno a Las Cumbres, un colegio que se ubica al lado de un antiguo monasterio en un sitio inaccesible entre las montañas. Los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que viven bajo la estricta disciplina que impone la institución para reinsertarlos a la sociedad.
El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que sumergirán a los estudiantes a vivir aventuras terroríficas. Luego de un intento fallido de fuga, Manuel Villar desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. Pol, Amaia y sus amigos no dejan de buscarlo ni un minuto. En su aventura descubren que la antigua logia que habitaba en el bosque, el Nido del Cuervo, sigue cometiendo crímenes y que el internado es más que un simple colegio.
Tráiler de El internado: Las Cumbres
Reparto
- Asia Ortega como Amaia Torres.
- Albert Salazar es Paul Uribe Brun.
- Ramiro Blas interpreta a Darío Mendoza.
- Joel Bosqued como Álvaro León.
- Alberto Amarilla es Elías.