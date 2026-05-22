La serie española de suspenso que está llena de giros inesperados

el internado las cumbres El internado: Las Cumbres tiene tres temporadas disponibles. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. A pesar de la estricta disciplina, Paul, Amaia y sus otros amigos no dejan de buscarlo. Sus aventuras los llevan a descubrir que la antigua secta que habitaba el bosque, el Nido de Cuervos, sigue cometiendo crímenes, y que Las Cumbres es algo más que un colegio", revela la descripción oficial de Prime Video.

La primera temporada se desarrolla en torno a Las Cumbres, un colegio que se ubica al lado de un antiguo monasterio en un sitio inaccesible entre las montañas. Los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que viven bajo la estricta disciplina que impone la institución para reinsertarlos a la sociedad.

serie española Los alumnos del internado son chicos de mal comportamiento. Imagen: Prime Video.

El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que sumergirán a los estudiantes a vivir aventuras terroríficas. Luego de un intento fallido de fuga, Manuel Villar desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. Pol, Amaia y sus amigos no dejan de buscarlo ni un minuto. En su aventura descubren que la antigua logia que habitaba en el bosque, el Nido del Cuervo, sigue cometiendo crímenes y que el internado es más que un simple colegio.

Tráiler de El internado: Las Cumbres

Embed - El Internado: Las Cumbres - Tráiler Oficial | Prime Video España

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