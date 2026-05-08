Prime Video acaba de estrenar una película de drama criminal con Austin Butler

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"El club de los vándalos (Vandals) captura una época rebelde de los Estados Unidos en la que la cultura y la gente estaban cambiando. Tras un encuentro casual, Kathy se siente inextricablemente atraída por Benny, el nuevo integrante del club de motociclistas del medio oeste, los Vándalos, liderado por el enigmático Johnny. El club comienza a evolucionar, y Benny se ve obligado a elegir entre este y Kathy", revela la descripción de Prime Video.

La película gira en torno a Kathy, una tenaz miembro de los Vandals que está casada con un motociclista salvaje e imprudente llamado Benny. A lo largo de las escenas se relata la evolución de los Vandals, que comenzaron como un club local de forasteros unidos por buenos tiempos, motocicletas ruidosas y respeto por su fuerte y firme líder Johnny.

Austin Butler Austin Butler y Tom Hardy en la película.

Con el paso de los años, Kathy hace todo lo posible para navegar por la naturaleza indómita de su marido y su lealtad hacia Johnny, con quien siente que debe competir por la atención de Benny. A medida que la vida en los Vandals se vuelve más peligrosa y el club amenaza con convertirse en una pandilla más siniestra, Kathy, Benny y Johnny se ven obligados a tomar decisiones sobre su lealtad hacia el club y hacia los demás.

Reparto