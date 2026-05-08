Austin Butler es un famoso actor, cantante y modelo estadounidense que saltó a la fama internacional por protagonizar la película de Elvis Presley. También obtuvo reconocimiento por trabajar en The Carrie Diaries y The Shannara Chronicles, aunque en esta ocasión exploramos otro de sus proyectos.
Prime Video acaba de estrenar una película de drama criminal con Austin Butler
Austin Butler y Tom Hardy protagonizan la película inspirada en el libro The Ridebikers. Combina drama, accón y una historia oscura
Bikeriders: La ley del asfalto es una película dramática criminal que se estrenó en 2023, y recientemente se estrenó en Prime Video. Cuenta la historia de cómo se fundó el MC "outlaws", el club de motociclistas "fuera de la ley" más antiguo del mundo. Es protagonizado por un elenco que incluye a Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy y otras figuras de renombre.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"El club de los vándalos (Vandals) captura una época rebelde de los Estados Unidos en la que la cultura y la gente estaban cambiando. Tras un encuentro casual, Kathy se siente inextricablemente atraída por Benny, el nuevo integrante del club de motociclistas del medio oeste, los Vándalos, liderado por el enigmático Johnny. El club comienza a evolucionar, y Benny se ve obligado a elegir entre este y Kathy", revela la descripción de Prime Video.
La película gira en torno a Kathy, una tenaz miembro de los Vandals que está casada con un motociclista salvaje e imprudente llamado Benny. A lo largo de las escenas se relata la evolución de los Vandals, que comenzaron como un club local de forasteros unidos por buenos tiempos, motocicletas ruidosas y respeto por su fuerte y firme líder Johnny.
Con el paso de los años, Kathy hace todo lo posible para navegar por la naturaleza indómita de su marido y su lealtad hacia Johnny, con quien siente que debe competir por la atención de Benny. A medida que la vida en los Vandals se vuelve más peligrosa y el club amenaza con convertirse en una pandilla más siniestra, Kathy, Benny y Johnny se ven obligados a tomar decisiones sobre su lealtad hacia el club y hacia los demás.
Reparto
- Jodie Comer como Kathy.
- Austin Butler interpreta a Benny.
- Tom Hardy es Johnny.
- Michael Shannon como Zipco.
- Mike Faist interpreta a Danny Lyon.
- Norman Reedus es Funny Sonny.