Si bien Austin Butler lleva muchos años trabajando en Hollywood, fue gracias a "Elvis" que logró fama y reconocimiento a nivel mundial.
Austin Butler vuelve con una biopic: a qué deportista interpretará
Tras el éxito de la película "Elvis", el actor estadounidense se prepara para protagonizar una nueva biopic
En esta ocasión, el actor volverá a ponerse en la piel de un ícono mundial del deporte. A continuación los detalles de su nuevo proyecto. El director de esta película será Edward Berger (quien recientemente recibió elogios por "Sin novedad en el frente" y "Cónclave"). Además, Scott Stuber será uno de los productores.
¿A qué deportista interpretará Austin Butler?
Butler protagonizará una biopic sobre el deportista Lance Armstrong. El ciclista fue siete veces ganador del Tour de Francia (1999-2005), pero perdió todos sus títulos tras las acusaciones de dopaje en 2012, las cuales terminaron definitivamente con su carrera deportiva.
El deportista nació en Texas en 1971, y comenzó como triatleta antes de centrarse en el ciclismo de ruta. En 1993, con tan solo 21 años, se convirtió en campeón del mundo.
En 1996 su carrera se detuvo debido a que fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado con metástasis en pulmones y cerebro. Tras un duro tratamiento de quimioterapia y cirugías, volvió al ciclismo profesional.
Si bien el atleta siempre negó las acusaciones de dopaje, incluso bajo juramento en múltiples ocasiones, la polémica se cerró en 2012 tras una investigación de la Agencia Antidopaje de EE. UU., quienes calificaron su sistema de dopaje como "el programa más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte haya visto jamás".
Un año después, en 2013, en una entrevista televisada con Oprah Winfrey, Armstrong admitió finalmente haber utilizado sustancias prohibidas (EPO, testosterona y transfusiones de sangre) en todos sus triunfos en el Tour.