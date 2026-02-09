Austin Butler vuelve con una biopic: a qué deportista interpretará

Lance Armstrong ciclismo En 2012 la carrera de Armstrong fue acusado de haber usado drogas prohibidas durante el curso de su carrera.

El deportista nació en Texas en 1971, y comenzó como triatleta antes de centrarse en el ciclismo de ruta. En 1993, con tan solo 21 años, se convirtió en campeón del mundo.

En 1996 su carrera se detuvo debido a que fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado con metástasis en pulmones y cerebro. Tras un duro tratamiento de quimioterapia y cirugías, volvió al ciclismo profesional.

Lance Armstrong Lance Armstrong ganó 7 veces el Tour de Francia.

Si bien el atleta siempre negó las acusaciones de dopaje, incluso bajo juramento en múltiples ocasiones, la polémica se cerró en 2012 tras una investigación de la Agencia Antidopaje de EE. UU., quienes calificaron su sistema de dopaje como "el programa más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte haya visto jamás".

Un año después, en 2013, en una entrevista televisada con Oprah Winfrey, Armstrong admitió finalmente haber utilizado sustancias prohibidas (EPO, testosterona y transfusiones de sangre) en todos sus triunfos en el Tour.