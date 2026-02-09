Prime Video tiene una opción para cada día de la semana, ya sea una comedia romántica para ver un sábado a la tarde con amigos, un thriller psicológico para disfrutar una noche oscura, o un drama de acción para mirar en momentos melancólicos. En esta oportunidad, traemos como recomendación un estreno reciente para quienes disfrutan de un buen true crime.
Prime Video acaba de estrenar una serie de crímenes reales que será la mejor que veas este año
La serie está basada en hechos reales, y es sobre un cruel asesino que aterrorizó a Estados Unidos en la década de 1970. Recién se estrena en Prime Video
El género de crímenes reales vive un auge imparable en las plataformas de streaming. Entre los títulos más famosos se destacan Adolescencia, Dahmer, Making a Murderer y El estafador de Tinder. Prime Video acaba de agregar al catálogo una producción que forma parte del género y podría convertirse en la mejor serie de crimen que veas este año.
Prime Video y la nueva serie de crimen
Devil in Disguise: John Wayne Gacy es un thriller psicológico de crímenes reales que tiene ocho episodios. Fue creado y producido por Patrick Macmanus y se estrenó en octubre de 2025, pero Prime Video Latinoamérica lo agregó recientemente a su catálogo.
La sinopsis oficial de la serie revela: "Cuando un adolescente desaparece, el principal sospechoso es John Wayne Gacy. Mientras los oficiales siguen, interrogan y finalmente arrestan a Gacy, queda claro que muchos jóvenes y niños han desaparecido por sus manos".
Entre 1972 y 1978, treinta y tres jóvenes fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el sótano de la casa de su asesino. Y nadie se enteró. No durante todos esos años. ¿Por qué? Era encantador y divertido. Tenía un buen trabajo. Era un líder comunitario. Incluso se ofreció como voluntario para entretener a niños enfermos... vestido de payaso.
Los asesinatos de John Wayne Gacy
John Wayne Gacy, conocido como ‘El payaso asesino’ nació en Marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. En 1942 su vida dio un giro escalofriante ya que comenzó a realizar una serie de asesinatos, secuestros y violaciones, que llevó a cabo en un lapso de seis años.
Gacy asesinó a un mínimo de 33 personas, la gran mayoría eran menores de edad. 26 de ellos fueron enterrados en el sótano de su propio hogar, mientras que los cuerpos restantes fueron arrojados a un río cercano a la propiedad.
Recién en diciembre de 1978, la desaparición de un joven de 15 años, a quien una compañera había visto relacionarse con Gacy, levantó las sospechas de las autoridades. Unos días más tarde, agobiado por la vigilancia que se había ceñido sobre él, decidió llamar a sus abogados para confesar sus crímenes.