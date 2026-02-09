Prime Video acaba de estrenar una serie de crímenes reales que será la mejor que veas este año

thriller psicológico Devil in Disguise: John Wayne Gacy se traduce al español como El diablo disfrazado: John Wayne Gacy.

La sinopsis oficial de la serie revela: "Cuando un adolescente desaparece, el principal sospechoso es John Wayne Gacy. Mientras los oficiales siguen, interrogan y finalmente arrestan a Gacy, queda claro que muchos jóvenes y niños han desaparecido por sus manos".

Entre 1972 y 1978, treinta y tres jóvenes fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el sótano de la casa de su asesino. Y nadie se enteró. No durante todos esos años. ¿Por qué? Era encantador y divertido. Tenía un buen trabajo. Era un líder comunitario. Incluso se ofreció como voluntario para entretener a niños enfermos... vestido de payaso.

Embed - Devil in Disguise: John Wayne Gacy | Tráiler Final | Sub. Español

Los asesinatos de John Wayne Gacy

John Wayne Gacy, conocido como ‘El payaso asesino’ nació en Marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. En 1942 su vida dio un giro escalofriante ya que comenzó a realizar una serie de asesinatos, secuestros y violaciones, que llevó a cabo en un lapso de seis años.

Gacy asesinó a un mínimo de 33 personas, la gran mayoría eran menores de edad. 26 de ellos fueron enterrados en el sótano de su propio hogar, mientras que los cuerpos restantes fueron arrojados a un río cercano a la propiedad.

Devil in Disguise John Wayne Gacy El actor Michael Chernus interpreta a John Wayne Gacy.

Recién en diciembre de 1978, la desaparición de un joven de 15 años, a quien una compañera había visto relacionarse con Gacy, levantó las sospechas de las autoridades. Unos días más tarde, agobiado por la vigilancia que se había ceñido sobre él, decidió llamar a sus abogados para confesar sus crímenes.