Prime Video tiene una biblioteca extensa de series y películas para todos los gustos. La buena noticia es que constantemente está renovando el catálogo, así que los usuarios siempre encuentran algo para ver. Aquí te presentamos una nueva serie de comedia que se estrenó recientemente en la plataforma.
La serie española que se acaba de estrenar en Prime Video y está basada en un fenómeno cinematográfico
Prime Video estrenó la serie de comedia el 6 de febrero. La historia desborda caos, situaciones disparatadas y humor
Padre no hay más que uno se crea como una extensión televisiva de la película de Santiago Segura que se estrenó en 2019, fue furor y luego lanzó dos partes más. La serie de España que acaba de estrenar propone una historia inédita, con un reparto diferente y una familia que no tiene continuidada narrativa con la que vimos en la gran pantalla.
La idea no es replicar tramas ni personajes, sino ofrecer una comedia familiar pensada específicamente en formato de episodios. Por eso, la serie tiene 12 capítulos dirigidos por Inés de León, y es protagonizada por Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Helena obtiene el trabajo de su vida y la familia se muda, mientras Mateo deja su carrera para cuidar a sus cinco hijos y descubre que es mucho más difícil de lo que pensaba", revela Prime Video.
La serie comienza con una decisión que altera el equilibrio de una familia. Elena acepta una oferta laboral que obliga a su familia a mudarse a la ciudad donde ella y su esposo Mateo crecieron. Este cambio trae un giro vital de los roles de los miembros del hogar, arrastrando reajustes y tensiones en la nueva rutina.
La pareja tiene dos maneras muy diferentes de entender la educación y la vida familiar, un contraste que articula gran parte del conflicto de la serie. A todo este cambio se suma que Mateo asume el rol central del cuidado diario de los hijos.
Esta nueva repartición crea fricciones y situaciones divertidas, así como también muestra las diferencias que tienen ambos a la hora de criar. Al mismo tiempo, los hijos deciden unir fuerzas para intentar frenar el cambio y mantener su vida tal y como la conocen.
Tráiler
Reparto
- Mariam Hernández
- Daniel Pérez Prada
- Miriam Díaz-Aroca
- Marta González de la Vega
- Rosario Pardo