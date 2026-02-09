La serie española que se acaba de estrenar en Prime Video y está basada en un fenómeno cinematográfico

serie La serie es una comedia familiar inspirada en la película del mismo nombre. A su vez, el film está basado en la comedia argentina Mamá se fue de viaje.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Helena obtiene el trabajo de su vida y la familia se muda, mientras Mateo deja su carrera para cuidar a sus cinco hijos y descubre que es mucho más difícil de lo que pensaba", revela Prime Video.

La serie comienza con una decisión que altera el equilibrio de una familia. Elena acepta una oferta laboral que obliga a su familia a mudarse a la ciudad donde ella y su esposo Mateo crecieron. Este cambio trae un giro vital de los roles de los miembros del hogar, arrastrando reajustes y tensiones en la nueva rutina.

serie padre no hay mas que uno La historia desborda caos, situaciones disparatadas y humor.

La pareja tiene dos maneras muy diferentes de entender la educación y la vida familiar, un contraste que articula gran parte del conflicto de la serie. A todo este cambio se suma que Mateo asume el rol central del cuidado diario de los hijos.

Esta nueva repartición crea fricciones y situaciones divertidas, así como también muestra las diferencias que tienen ambos a la hora de criar. Al mismo tiempo, los hijos deciden unir fuerzas para intentar frenar el cambio y mantener su vida tal y como la conocen.

Tráiler

Reparto