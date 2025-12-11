Prime Video tiene miles de títulos para que los usuarios escojan la opción que más les gusta, incluso pueden ver algo nuevo cada día. Ya sea películas y series de comedia, romance, ciencia ficción e incluso un thriller psicológico. En esta ocasión, traemos como recomendación una serie que se enmarca en este último género.
Prime Video y la serie española de 8 episodios que no te puedes perder
Se trata de un thriller psicológico ambientado en Málaga que te hará seguir la investigación de una serie de crímenes. Todos los capítulos se ven en Prime Video
El título en cuestión se llama Malaka y es una serie que tiene ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. La ficción relata una historia policial y de suspenso que se estrenó en 2019 y ahora está disponible para todos los usuarios de Prime Video.
Malaka es protagonizada por Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero, producida por Globomedia y cuenta con Javier Olivares como productor ejecutivo. A continuación, exploramos de qué va la trama y por qué deberías agregarla a tu biblioteca de favoritos.
Prime Video:¿de qué trata la serie?
"El cadáver de una joven aparece flotando en la bahía de Málaga. Es Noelia, hija de un importante empresario local. Al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad, se rompe la tregua entre los grupos que mueven el hachís: alguien ha introducido un producto nuevo, un extraño polen que viene en lingotes dorados. ‘El oro’, como lo llaman, amenaza con reventar el mercado y desencadenar una guerra", revela Prime Video.
La serie gira en torno a tres agentes de la ley; Darío, un agente corrupto que conoce las calles a fondo, Blanca, una agente de élite que vuelve a Málaga después de unos años en Madrid y Quino, un detective privado y expolicía. Juntos deben resolver dos casos policiales.
En primera instancia tienen que resolver el asesinato de Noelia, la hija de un importante empresario, cuyo cadáver ha aparecido flotando en el puerto de Málaga; y además tienen que investigar una nueva droga que ha despertado el interés de las bandas de narcotráfico de la ciudad, haciendo que estalle una guerra entre todas ellas.
Tráiler de Malaka
Elenco
- Maggie Civantos
- Salva Reina
- Vicente Romero
- Antonio Gil
- Alejandro Casaseca
- Manuel Morón