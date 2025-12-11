Prime Video y la serie española de 8 episodios que no te puedes perder

serie malaka Esta serie policíaca fue creada por Daniel Corpas y Samuel Pinazo para TVE. Imagen: Prime Video.

Prime Video:¿de qué trata la serie?

"El cadáver de una joven aparece flotando en la bahía de Málaga. Es Noelia, hija de un importante empresario local. Al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad, se rompe la tregua entre los grupos que mueven el hachís: alguien ha introducido un producto nuevo, un extraño polen que viene en lingotes dorados. ‘El oro’, como lo llaman, amenaza con reventar el mercado y desencadenar una guerra", revela Prime Video.

La serie gira en torno a tres agentes de la ley; Darío, un agente corrupto que conoce las calles a fondo, Blanca, una agente de élite que vuelve a Málaga después de unos años en Madrid y Quino, un detective privado y expolicía. Juntos deben resolver dos casos policiales.

malaka Malaka trae una historia que combina acción, suspenso e intriga. Imagen: Prime Video.

En primera instancia tienen que resolver el asesinato de Noelia, la hija de un importante empresario, cuyo cadáver ha aparecido flotando en el puerto de Málaga; y además tienen que investigar una nueva droga que ha despertado el interés de las bandas de narcotráfico de la ciudad, haciendo que estalle una guerra entre todas ellas.

Tráiler de Malaka

Elenco