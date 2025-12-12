Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y los límites no tienen censura

Este viernes 12 de diciembre de 2025, Netflix revolucionó su plataforma de series y películas con uno de los grandes estrenos del año. Se trata de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, la tercera entrega de la saga protagonizada por Daniel Craig.
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out es una película dirigida por Rian Johnson que ya está entre las mejores de 2025. La crítica especializada de Indie Wire, “la tercera entrega de la saga es una historia más oscura, inspirada en Poe, para la era de la desinformación. Pero no se preocupen: Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, sigue estando en plena forma”.
Mientras tanto, para el sitio The Wrap, esta producción tiene mucho “terror gótico, glorioso y bobalicón”. Además, “es la mejor película de 'Knives Out' hasta la fecha”.
Netflix: de qué trata Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
La sinopsis oficial sobre la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out versa: “El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia”.
Netflix: tráiler de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
Reparto de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
- Daniel Craig (Benoit Blanc)
- Josh O'Connor (Fr. Jud Duplenticy)
- Glenn Close (Martha Delacroix)
- Josh Brolin (Mons. Jefferson Wicks)
- Mila Kunis (Chief Geraldine Scott)
- Jeremy Renner (Dr. Nat Sharp)
- Kerry Washington (Vera Draven, Esq.)
- Andrew Scott (Lee Ross)
- Cailee Spaeny (Simone Vivane)
- Daryl McCormack (Cy Draven)
- Thomas Haden Church (Samson Holt)
Dónde ver la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out
- Latinoamérica: la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
- España: la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.