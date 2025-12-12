Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y los límites no tienen censura

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out es una película dirigida por Rian Johnson que ya está entre las mejores de 2025. La crítica especializada de Indie Wire, “la tercera entrega de la saga es una historia más oscura, inspirada en Poe, para la era de la desinformación. Pero no se preocupen: Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, sigue estando en plena forma”.

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Out

Mientras tanto, para el sitio The Wrap, esta producción tiene mucho “terror gótico, glorioso y bobalicón”. Además, “es la mejor película de 'Knives Out' hasta la fecha”.