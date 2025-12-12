La Inspección General de Seguridad inició una investigación sumaria para determinar si los tres policías que cumplían funciones en la Comisaría 12° de San Martín durante la fuga de presos que ocurrió este miércoles tienen algún tipo de responsabilidad en el hecho.
Sumario para los tres policías que tenían a cargo a los presos que se fugaron en San Martín
La Inspección General de Seguridad evalúa si los efectivos seguirán en funciones tras la fuga de dos detenidos que escaparon por un boquete
Según informó el titular de la IGS, Marcelo Puertas, los efectivos fueron puestos a disposición de Sanidad Policial, que deberá evaluar si están en condiciones de continuar prestando servicio. Por ahora, no fueron trasladados a otra dependencia mientras avanza la investigación interna.
Cómo ocurrió la fuga de los presos
La fuga ocurrió alrededor de las 6 en la Comisaría 12°, ubicada sobre calle Bailén. En un primer momento se creyó que los presos habían forzado una ventana para escapar, pero la reconstrucción posterior confirmó que abrieron un boquete en el sector donde se encontraban alojados y lograron huir por los techos de viviendas vecinas a las dependencias policiales.
Cuando el personal policial advirtió la ausencia de los detenidos, se montó un operativo de rastreo que incluyó drones de la división VANT. Otros dos internos también intentaron escapar, pero fueron reducidos tras un forcejeo con los uniformados.
La Oficina Fiscal de San Martín interviene en la causa penal por la fuga, mientras que la IGS continúa analizando eventuales fallas en los controles internos y el comportamiento de los tres policías involucrados.
De qué se acusa a los presos fugados
Enzo Leonel Páez (34) había sido detenido el lunes 8 de diciembre por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego, en tanto Emiliano Carlos Jofré (34), estaba alojado desde el sábado, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Los dos tenían causas anteriores por violencia de género.