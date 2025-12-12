Sumario para los tres policías que tenían a cargo a los presos que se fugaron en San Martín

Según informó el titular de la IGS, Marcelo Puertas, los efectivos fueron puestos a disposición de Sanidad Policial, que deberá evaluar si están en condiciones de continuar prestando servicio. Por ahora, no fueron trasladados a otra dependencia mientras avanza la investigación interna.

detenidos fuga comisaria 12 san martin 2 Los presos fugados de la Comisaría 12° de San Martín.

Cómo ocurrió la fuga de los presos

La fuga ocurrió alrededor de las 6 en la Comisaría 12°, ubicada sobre calle Bailén. En un primer momento se creyó que los presos habían forzado una ventana para escapar, pero la reconstrucción posterior confirmó que abrieron un boquete en el sector donde se encontraban alojados y lograron huir por los techos de viviendas vecinas a las dependencias policiales.