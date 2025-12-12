Un verdadero escándalo sacudió a un pequeño pueblo de Brasil, donde una mujer perteneciente a una congregación evangélica, fue atrapada por su pareja en pleno acto de infidelidad, en un reconocido motel de la zona.
Infidelidad en un motel: una mujer evangélica fue atrapada en pleno acto: "Fui tentada por Satanás"
Un verdadero escándalo se produjo cuando una mujer evangélica fue descubierta en pleno acto de infidelidad
El episodio que tuvo como protagonista a una mujer, que tomó la decisión de aventurarse con otro hombre que no era su pareja en un motel, tomó mucha más repercusión por las declaraciones de la implicada, una ferviente servidora de la comunidad evangélica.
El caso en el que hizo falta presencia policial debido al escándalo que involucró a tres personas, fue muy bien reflejado por el medio brasileño Campo Grande News.
Infidelidad de la mujer culpa del Satanás
Luego de ser descubierta, la mujer de la congregación evangélica declaró que no estaba bien lo que había hecho y que había cometido un grave error.
En ese sentido, se sacó un poco de responsabilidad al expresar de qué su actuar había sido influenciado por “una tentación de Satanás”.
Las palabras de la mujer evangélica sorprendieron hasta los mismos periodistas del medio de Brasil: “¿Quién no se ha equivocado? Ya pasó, no puedo volver atrás. Quien nunca se ha equivocado, que tire la primera piedra. Satanás nos usó para escandalizarnos y tirar nuestro nombre al barro”.
Tras el escándalo en el motel, la mujer aseguró que está arrepentida de lo que hizo y que le gustaría volver el tiempo atrás, para remediar la situación.
Más allá de haber sido descubierta con las manos en la masa, la mujer de la congregación evangelista, cristianos protestantes que ponen énfasis en la Biblia como máxima autoridad, se quiso sacar todo el peso de encima, echándole la culpa al demonio.
El caso de la mujer evangélica y su infidelidad, tomó mucha repercusión en las redes sociales, con comentarios de todo tipo hacia la protagonista.