Infidelidad en un motel: una mujer evangélica fue atrapada en pleno acto: "Fui tentada por Satanás"

Infidelidad de la mujer culpa del Satanás

Luego de ser descubierta, la mujer de la congregación evangélica declaró que no estaba bien lo que había hecho y que había cometido un grave error.

En ese sentido, se sacó un poco de responsabilidad al expresar de qué su actuar había sido influenciado por “una tentación de Satanás”.

Las palabras de la mujer evangélica sorprendieron hasta los mismos periodistas del medio de Brasil: “¿Quién no se ha equivocado? Ya pasó, no puedo volver atrás. Quien nunca se ha equivocado, que tire la primera piedra. Satanás nos usó para escandalizarnos y tirar nuestro nombre al barro”.

Tras el escándalo en el motel, la mujer aseguró que está arrepentida de lo que hizo y que le gustaría volver el tiempo atrás, para remediar la situación.

Más allá de haber sido descubierta con las manos en la masa, la mujer de la congregación evangelista, cristianos protestantes que ponen énfasis en la Biblia como máxima autoridad, se quiso sacar todo el peso de encima, echándole la culpa al demonio.

El caso de la mujer evangélica y su infidelidad, tomó mucha repercusión en las redes sociales, con comentarios de todo tipo hacia la protagonista.