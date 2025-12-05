Yanina Latorre habló del romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas en su programa de radio y recordó un bombazo sobre la crisis y separación de Evangelina y Martín Demichelis.
¡Se supo! Qué hizo Evangelina Anderson para enterarse de las infidelidades de Martín Demichelis
Yanina Latorre mandó al frente a Evangelina Anderson y reveló la intimidad más explosiva sobre su separación de Demichelis.
"Se separaron porque Demichelis la cagó, la dejo de querer. Evangelina Anderson es muy negadora, también negaba la crisis con Martín", arrancó Yanina sobre Evangelina quien no querría blanquear su relación con Ian Lucas.
"Ella es medio tóxica, seguía al marido le puso un GPS en el auto. Demichelis tenía que dejar el auto en River y se iba a cog... Ella lo sabÍa y lo perdonó mil veces", siguió la conductora.
Además Yanina Latorre aseguró que varias veces Evangelina Anderson fue al equipo y al club a preguntar por Demichelis y hasta le habría prohibido tener cuenta de Instagram.
Evangelina Anderson habló de su comprometedor video con Ian Lucas
Evangelina Anderson rompió el silencio luego de que se viralizara un video de ella e Ian Lucas muy acaramelados en un reconocido boliche de Buenos Aires.
Ahora, Evangelina Anderson rompió el silencio y se refirió la explosiva grabación donde se los ve hablando muy cerca y hasta dándose un beso. "Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.
"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también. Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.
Además, trascendió que Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían tenido encuentros íntimos y hasta se los habría visto juntos en la camioneta de la modelo al salir de los estudios de Telefé donde graban los programas de Masterchef Celebrity.