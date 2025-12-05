¡Se supo! Qué hizo Evangelina Anderson para enterarse de las infidelidades de Martín Demichelis

Además Yanina Latorre aseguró que varias veces Evangelina Anderson fue al equipo y al club a preguntar por Demichelis y hasta le habría prohibido tener cuenta de Instagram.

Evangelina Anderson habló de su comprometedor video con Ian Lucas

Evangelina Anderson rompió el silencio luego de que se viralizara un video de ella e Ian Lucas muy acaramelados en un reconocido boliche de Buenos Aires.

Ahora, Evangelina Anderson rompió el silencio y se refirió la explosiva grabación donde se los ve hablando muy cerca y hasta dándose un beso. "Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.

evangelina ian Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también. Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.

Además, trascendió que Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían tenido encuentros íntimos y hasta se los habría visto juntos en la camioneta de la modelo al salir de los estudios de Telefé donde graban los programas de Masterchef Celebrity.