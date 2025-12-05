Se abren los sobres para conocer las ofertas del Tren de Cercanías que unirá al Gran Mendoza con el Este

“La convocatoria fue muy buena y demuestra el interés real que despierta el Tren de Cercanías ”, señaló Badui.

Tren de Cercanías visita a la traza por las empresas constructoras La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, encabezó en noviembre una recorrida por la traza con los interesados en la obra. Foto: Gobierno de Mendoza

Aunque el ferrocarril forma parte de la historia productiva de la provincia, nunca se desarrolló un tren metropolitano orientado a mejorar la movilidad diaria entre departamentos. Por eso, desde el Ejecutivo consideran esta intervención como “una de las obras más relevantes de las últimas décadas”, tanto por su complejidad técnica como por el impacto que tendrá en la conectividad y en la calidad de vida de miles de mendocinos.

estaciones tren de cercanias del este

Financiamiento asegurado para el Tren de Cercanías

El proyecto cuenta con financiamiento garantizado a través del Fondo del Resarcimiento, lo que permitió sostener el avance del proceso licitatorio sin sobresaltos. De todas maneras, el debate del Presupuesto 2026 podría abrir la puerta a un financiamiento adicional.

“Si se aprueba un refuerzo para 2026, sería una excelente noticia: permitiría liberar recursos del Fondo del Resarcimiento para otras obras estratégicas. En todos los casos, el proyecto se mantiene firme”, aseguraron desde el Gobierno.

Anuncio para la Licitación del Tren de Cercanías en el Este El ministro Natalio Mema, el gobernador Alfredo Cornejo y la subsecretaria de Infraestructura Marité Baduí, al momento del anuncio del proyecto. Foto: Gobierno de Mendoza

Cómo será el Tren de Cercanías

El ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que el tren utilizará las vías del antiguo ferrocarril hoy operado por Belgrano Cargas. El recorrido Junín–Maipú se realizará en 35 a 40 minutos, con trenes nuevos que funcionarán como “triplas”: dos locomotoras y un vagón central, configurados para transportar un alto volumen de pasajeros.

La tarifa será más alta que la del transporte público convencional, con el objetivo de desalentar el uso del auto y descongestionar el tránsito entre el Este y el Gran Mendoza.