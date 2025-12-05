Se abren los sobres para conocer las ofertas del Tren de Cercanías que unirá al Gran Mendoza con el Este

Este viernes marca un paso decisivo para uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno provincial: la apertura de ofertas para el Tren de Cercanías, una obra valuada en $212.886 millones (unos 130 millones de dólares) que renovará 33 kilómetros de vía entre Maipú y Junín, beneficiando a más de 350.000 habitantes del este que viajan al Gran Mendoza a diario.
El acto se realizará en Casa de Gobierno en el Salón Patricias a las 12, donde se espera una amplia concurrencia de empresas locales, nacionales e internacionales, luego del fuerte interés que generó el proceso licitatorio.
Fuerte interés empresario y alta participación
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, destacó que el proyecto despertó consultas técnicas de numerosas firmas durante los 49 días en que los pliegos estuvieron disponibles. Además, a pedido de los propios contratistas, el Gobierno organizó una visita técnica a lo largo de la traza ferroviaria, con la participación de unas 12 empresas locales, nacionales e internacionales, incluyendo consultas de compañías de China y Suiza.
“La convocatoria fue muy buena y demuestra el interés real que despierta el Tren de Cercanías ”, señaló Badui.
Aunque el ferrocarril forma parte de la historia productiva de la provincia, nunca se desarrolló un tren metropolitano orientado a mejorar la movilidad diaria entre departamentos. Por eso, desde el Ejecutivo consideran esta intervención como “una de las obras más relevantes de las últimas décadas”, tanto por su complejidad técnica como por el impacto que tendrá en la conectividad y en la calidad de vida de miles de mendocinos.
Financiamiento asegurado para el Tren de Cercanías
El proyecto cuenta con financiamiento garantizado a través del Fondo del Resarcimiento, lo que permitió sostener el avance del proceso licitatorio sin sobresaltos. De todas maneras, el debate del Presupuesto 2026 podría abrir la puerta a un financiamiento adicional.
“Si se aprueba un refuerzo para 2026, sería una excelente noticia: permitiría liberar recursos del Fondo del Resarcimiento para otras obras estratégicas. En todos los casos, el proyecto se mantiene firme”, aseguraron desde el Gobierno.
Cómo será el Tren de Cercanías
El ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que el tren utilizará las vías del antiguo ferrocarril hoy operado por Belgrano Cargas. El recorrido Junín–Maipú se realizará en 35 a 40 minutos, con trenes nuevos que funcionarán como “triplas”: dos locomotoras y un vagón central, configurados para transportar un alto volumen de pasajeros.
La tarifa será más alta que la del transporte público convencional, con el objetivo de desalentar el uso del auto y descongestionar el tránsito entre el Este y el Gran Mendoza.