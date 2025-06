Mema estimó que el viaje del Tren de Cercanía demorará unos 40 minutos en conectar Maipú y Junín

Mema indicó en declaraciones a Radio Nihuil que la idea es que el recorrido dure entre 35 y 40 minutos.

"Van a ser trenes nuevos. El problema son las vías, por eso no funcionó el tren de Alberto (por el ex presidente Alberto Fernández) porque la infraestructura era muy vieja. La vía estaba destrozada y no se podía andar a más de 30 kilómetros por hora. De ahí que se viene una inversión fuerte de 100 millones de dólares", destacó el ministro.