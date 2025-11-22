Fuerte interés de empresas argentinas y extranjeras por el Tren de Cercanías, a días de la apertura de ofertas

Tren de Cercanías visita a la traza por las empresas constructoras La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, junto a representantes de unas 12 empresas interesadas en la obra del Tren de Cercanías. Foto: Gobierno de Mendoza

“La convocatoria ha sido muy buena. Tuvimos consultas de empresas provinciales, nacionales e internacionales. La visita técnica también fue muy concurrida y demuestra el interés real que despierta el Tren de Cercanías”, destacó Badui.

Las firmas constructoras interesadas en su mayoría son del país, pero hubo consultas de empresas extranjeras de China y Suiza, a través de algún representante local.

Tren de Cercanías, una obra inédita para Mendoza

La funcionaria sostuvo que el Tren de Cercanías representa un “hito” para Mendoza.

Aunque el sistema ferroviario forma parte del ADN productivo y logístico de la provincia, nunca se desarrolló un tren metropolitano de estas características, orientado a mejorar la conectividad diaria entre los departamentos.

“Es una de las obras más relevantes de las últimas décadas. No sólo por su escala y complejidad técnica, sino por el impacto que tendrá en la movilidad, en el desarrollo territorial y en la calidad de vida de miles de mendocinos”, remarcaron.

Tren de Cercanías. Panorámica de la traza con un drone Imagen tomada con un drone de la traza del Tren de Cercanías. Foto: Gobierno de Mendoza

Financiamiento asegurado y posible refuerzo para 2026

La obra cuenta hoy con financiamiento garantizado a través del Fondo del Resarcimiento, un mecanismo que permitió avanzar sin interrupciones en el proceso licitatorio.

Sin embargo, la discusión del Presupuesto 2026 abrió la posibilidad de que la Provincia pueda acceder a financiamiento específico para el proyecto.

Desde el Ejecutivo detallaron que la situación sería favorable en cualquier escenario:

“El financiamiento actual está asegurado. Si en 2026 se obtuviera un financiamiento adicional para el tren, sería una excelente noticia: permitiría liberar recursos del Fondo del Resarcimiento para otras obras estratégicas. En todos los casos, el proyecto se mantiene firme”.

Con una convocatoria dinámica y plural, que incluye desde constructoras mendocinas hasta grupos técnicos internacionales, el Gobierno espera una competencia sólida en la apertura del 4 de diciembre.

La obra está valuada en 130 millones de dólares.