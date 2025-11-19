Salieron a la venta los pasajes en tren a Mar del Plata: servicios y precio

Cuánto sale alquilar en Mar del Plata.jpg Mar del Plata. Ya están los pasajes en tren para el tramo que une la ciudad balnearia con Buenos Aires.

Cuánto sale el pasaje en tren a Mar del Plata durante el verano

El tramo Buenos Aires-Mar del Plata ofrece dos trenes diarios.

Hasta el 11 de diciembre, con salidas desde Constitución a las 7:30 y 14:17, y regresos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21.

Tarifas vigentes hasta esa fecha: $35.000 en primera y $42.000 en pullman.

A partir del 12 de diciembre, con el inicio formal del verano, la oferta se ampliará a tres servicios diarios, con partidas a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que los trenes de regreso saldrán a la 1:11, 14:21 y 16:10. Además, habrá un refuerzo especial los viernes y retorno los domingos, cuyo horario también se modifica desde el 12 de diciembre.

Los fines de semana tendrán su propio esquema:

Sábados: trenes a las 6:12, 11:33 y 17:13 desde Constitución; y a la 1:11, 14:34 y 16:19 desde Mar del Plata.

Domingos y feriados: servicios a las 6:11, 11:09 y 17:02 desde Buenos Aires; y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad balnearia.

Desde el 12 de diciembre, las tarifas pasarán a $38.000 en primera y $45.000 en pullman.

Hasta esa fecha, el servicio mantiene restricciones por obras: no circula martes, miércoles y jueves hacia Mar del Plata, y no funciona miércoles y jueves en el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las tareas se realizan sobre el tendido de vías para mejorar la seguridad operacional del recorrido.

Viajes a Bragado y Junín: horarios, paradas y tarifas

El recorrido Buenos Aires-Bragado contará con tres servicios semanales durante diciembre, enero y febrero. Las partidas desde Once se realizarán los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, mientras que los regresos desde Bragado ocurrirán esos mismos días a la 1:55.

Los boletos tienen un valor desde $7.500 en primera y desde $9.000 en pullman. El tren realiza paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

En tanto, el servicio Buenos Aires-Junín mantiene una frecuencia diaria, con salidas desde Retiro a las 18:15. El retorno está previsto a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados. El tren se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida -entre ellas José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins- y suma la estación Sáenz Peña en el itinerario de regreso.

Las tarifas se estructuran en dos bandas, según el día del viaje, disponibles para consulta en el enlace oficial publicado por el Gobierno.