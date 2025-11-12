Llegar a esta estación de tren única en el planeta Tierra no es un viaje breve, toma más de siete minutos en escaleras mecánicas. Esta moderna construcción parece nunca terminar lo que la vuelve digna de admiración.
Los viajeros descienden en esta estación de tren entre luces amarillas, muros de granito y un aire que se vuelve más frío a cada metro. Con sus más de 100 metros de profundidad, es la estación de metro más profunda del planeta Tierra es un prodigio de ingeniería que combina historia, política y resistencia en cada escalón. Te contamos de qué se trata.
La estación de tren más profunda del planeta Tierra: a 100 metros bajo tierra y con túneles infinitos
Según World Atlas la estación de tren más profunda del mundo es Hongyancun, en la línea 9 del metro de Chongqing, China. Desde su inauguración en 2022 ha desafiado todos los límite. Esta construcción es considerada un punto clave en el sistema de transporte público y ofrece a las personas una experiencia segura, eficiente y cómoda durante sus desplazamientos.
Así mismo la estación de tren presenta una importante diferencia de altura vertical de 141 metros entre dos de sus entradas. Para desplazarse a esta profundidad, los pasajeros utilizan extensos sistemas de escaleras mecánicas o pasillos rodantes, lo que requiere hasta 8 minutos para llegar a los andenes, mostrando la singular y extensa estructura subterránea de esta construcción.
¿Cómo es la estación de tren más grande del planeta Tierra?
- La estación de tren dispone de ocho escaleras mecánicas que facilitan el traslado de los usuarios desde la calle hasta el andén
- Además esta construcción cuenta con seis entradas diferentes, lo que permite una distribución eficiente de pasajeros y una mayor accesibilidad desde distintos puntos de la zona circundante.
- Rodeado por cadenas montañosas y atravesado por dos ríos, los ingenieros hicieron frente a una serie de obstáculos naturales que complicaron el proceso.
- Movilizarse desde el ingreso hasta la zona de subida del tren puede llegar a tomar entre 10 a 14 minutos.
Ante de estación de tren de China, ¿Cuál fue la estación más profunda del planeta Tierra? la estación Arsenalna del metro de Kiev fue durante más de 60 años la más profunda del planeta Tierra. Se encuentra a 105,5 metros de profundidad, ya que esta parte de la capital de Ucrania, a orillas del río Dnipró, está más elevada que el resto de la ciudad.