Los viajeros descienden en esta estación de tren entre luces amarillas, muros de granito y un aire que se vuelve más frío a cada metro. Con sus más de 100 metros de profundidad, es la estación de metro más profunda del planeta Tierra es un prodigio de ingeniería que combina historia, política y resistencia en cada escalón. Te contamos de qué se trata.

Estación de tren (1)

La estación de tren más profunda del planeta Tierra: a 100 metros bajo tierra y con túneles infinitos

Según World Atlas la estación de tren más profunda del mundo es Hongyancun, en la línea 9 del metro de Chongqing, China. Desde su inauguración en 2022 ha desafiado todos los límite. Esta construcción es considerada un punto clave en el sistema de transporte público y ofrece a las personas una experiencia segura, eficiente y cómoda durante sus desplazamientos.