Un joven intentó ganarle al tren y terminó provocando la muerte de su sobrino.

Choque tren conductor

Las autoridades, una vez conocidas las circunstancias del siniestro, detuvieron al conductor Fabian Riojas, de 24 años. La investigación preliminar indica que el joven intentó rodear la barrera de seguridad para cruzar las vías antes de la llegada del convoy, pero el coche fue impactado violentamente por el tren.

El servicio de emergencias médicas llegó rápidamente, pero el niño fue declarado muerto en el lugar, mientras que el causante de la tragedia sufrió heridas leves y fue llevado a un hospital. Mientras que ninguno de los 43 pasajeros del tren resultó herido.

La familia del pequeño confirmó que Riojas era el tío del niño y lo llevaba a su casa luego de buscarlo en la escuela, según un informe del canal NBC 5. “Básicamente, estaba tratando de ganarle al tren”, dijo el padre.

Riojas fue acusado de "homicidio involutario" y quedó detenido con una fianza fijada en 50.000 dólares.

En medio del inmenso dolor, en conversación con Fox 4, el papá de Emilio afirmó que no cree que su hermano deba ser acusado. “Como padre del niño y hermano del conductor, no creo que mi hermano deba ser acusado de homicidio involuntario”, explicó.

“Cometió un error estúpido y, a pesar del resultado, sé en mi corazón que mi hijo amaba a su tío y si su tío hubiera tenido una oportunidad, estoy más que seguro de que habría dado la vida por su sobrino”, dijo Martínez, al pedir comprensión y resaltó el dolor que está sufriendo la familia.

Choque tren niño

Una oficial de relaciones públicas de la FWPD, emitió un comunicado en el que calificó como "evitable" el choque con el tren. Carter indicó: “Supongo que el conductor asumió que podía pasar las barreras y pero fue atropellado por el tren” y pidió que la gente, los automovilistas respeten cuando las barreras estén abajo.