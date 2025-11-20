Por el fuerte viento, un árbol cayó sobre una moto que iba con una joven pareja

El árbol quedó tendido en el asfalto y superó el ancho de la calle hasta llegar a la acequia. Los vecinos denunciaron que hay varios ejemplares secos por la zona.

La advertencia por el viento y el polvo en suspensión

Desde Defensa Civil habían alertado por los fuentes vientos en horas de la noche el Gran Mendoza. Para lo que resta del jueves se espera polvo en suspensión con vientos fuertes y reducción de la visibilidad, que durará hasta las 22 con esa intensidad y luego irá disminuyendo con las horas.

Para este viernes no se esperan vientos y por el contrario se ha pronosticado tiempo bueno con descenso de la temperatura. La máxima no superará los 30 grados y se podrá descansar durante la mañana.

El fin de semana vuelve a subir la temperatura con un pico de 36 grados para el feriado del Día de la Soberanía, con tormentas hacia la noche e inestable en el sector de la cordillera.

El anterior viento que mató a una mujer en Maipú

El antecedente trágico de un fuerte viento en el Gran Mendoza ocurrió el 26 de septiembre pasado. En esa ocasión, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su auto cuando circulaba por calle Rawson, entre Alta Italia y Villanueva.

accidente arbol maipu viento Un árbol cayó sobre un auto y mató a su conductura en Maipú. Ocurrió en septiembre.

Debido al fuerte viento Sur que azotó la provincia, el tronco de un gran árbol cayó sobre el vehículo y aplastó a la única ocupante.

Al llegar personal de ambulancias al lugar del accidente no pudo hacer más que constatar el deceso de la víctima identificada como Cristina Funes.