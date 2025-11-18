Alerta en Mendoza: viento con ráfagas de hasta 70km/h llegan a la provincia

Alerta en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en el departamento de Malargüe. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Este es el único departamento en alerta por fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.