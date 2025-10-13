Inicio Sociedad Alerta
Fuertes vientos del norte: el SMN emitió alerta para tres provincias con ráfagas de hasta 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes vientos a muchas provincias

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante un alerta vigente.

Muchas provincias se verán afectadas por la llegada de fuertes vientos este martes 14 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de ráfagas de hasta 90 km/h a ciertas provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este fenómeno al país.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca. El área será afectada por vientos del sector norte o noreste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-10-13T091003.857
Estas son las zonas afectadas este martes.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

sin visibilidad y autos destruidos en cordon del plata tupungato viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes tormentas.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

