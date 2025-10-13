Fuertes vientos del norte: el SMN emitió alerta para tres provincias con ráfagas de hasta 75 km/h

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca. El área será afectada por vientos del sector norte o noreste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.