Tiene 100 años y la Ciudad de Mendoza le dio la licencia de conducir

Hasta cuándo se puede sacar la licencia de conducir en Mendoza

Hay que recordar que, en 2024, la Cámara de Diputados convirtió en ley la extensión de la vigencia de las licencias de conducir, estableciendo una validez de diez años para las licencias que se otorguen hasta los 65 años de edad.

Las modificaciones a la Ley 9024, de Tránsito y Seguridad Vial, tienen como objetivo actualizar la normativa provincial a las tendencias internacionales y facilitar la renovación de la Licencia Nacional de Conducir.

La Ley Nacional de Tránsito establece la vigencia de la licencia en 5 años hasta los 65, dejando a las provincias la regulación para los mayores de esa edad. En Mendoza, a partir de los 65 la renovación se debe realizar cada 3 años hasta los 70, y anualmente a partir de esa edad, incluyendo una prueba de manejo. A partir de la sanción de esta Ley, la vigencia será de 10 y 5 años, respectivamente, y de 3 a partir de los 76, eliminando además la prueba de manejo en las renovaciones.

Moisés Roitman licencia de conducir 100 años

El esquema de las licencias de conducir en Mendoza

Hasta los 65 años, 10 años de vigencia

De 66 a 75 años, 5 años de vigencia

A partir de los 76, 3 años de vigencia

Requisitos para la renovación

Esta normativa dispone asimismo cambios en los requisitos para la renovación por vencimiento de la licencia de conducir.

Que no haya transcurrido más de un (1) año desde su vencimiento. Si transcurrió dicho plazo, se considera como tramitación de licencia nueva.

El arancel de renovación será del 50% para los mayores de 65 años.

Presentar certificado de libre deuda de infracciones de tránsito.

Declarar bajo juramento que no se padecen o hayan padecido afecciones cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales que afecten la aptitud para conducir.

Aprobar un examen médico psicofísico, en el que se determine su aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir.

No se exigirá una nueva prueba de manejo a los conductores que renueven su licencia para el caso de los mayores de 65 años, salvo expresa indicación médica o, para todos los casos, que haya transcurrido más de un año del vencimiento de su licencia.

En este contexto, el centenario vecino de la Capital mendocina consiguió su carnet de conducir y es noticia.