El ejercicio de 10 minutos que puedes hacer en la pared para tener el abdomen de acero en pocas semanas

Para marcar el abdomen no necesariamente debemos realizar una rutina extensa en el gimnasio. Con una simple modalidad de entrenamiento y los ejercicios adecuados podremos lograr este objetivo en cuestión de semanas.
El ejercicio infalible para tener el abdomen como una tabla de planchar
Expertos en el tema aseguran que los ejercicios isométricos son la clave para trabajar la musculatura del cuerpo en poco tiempo. Los mismos consisten en realizar contracciones estáticas donde el músculo genera fuerza sin cambiar de longitud, al mismo tiempo que se mejora la estabilidad articular y se desarrolla resistencia.
En este sentido, para marcar el abdomen, podremos realizar planchas isométricas apoyados en la pared, sin necesidad de material extra y de pasar varias horas haciendo ejercicio.
La rutina de plancha isométrica para marcar el abdomen está compuesta de tres simples ejercicios. Se deben repetir de 2 a 3 rondas de cada movimiento, descansando 1 minuto entre cada ronda. La sesión debería durar cerca de 10 minutos. Repetir al día siguiente.
Plancha contra la pared con brazos estirados
- Ponerte de pie frente a una pared y apoyar las palmas de las manos a la altura del pecho, con los brazos completamente estirados.
- Dar un paso hacia atrás hasta sentir que tu cuerpo forma una línea oblicua desde la cabeza hasta los talones.
- Mantener el core activo y la columna neutra, sin arquear la espalda ni levantar las caderas.
- Sostener la posición entre 10 y 30 segundos. A medida que avances, intentar 60 segundos.
Plancha larga (con brazos altos)
- Colocar los pies un poco más cerca de la pared para aumentar el ángulo.
- Llevar los brazos por encima de la cabeza y apoyar las palmas en la pared como si alcanzaras algo alto.
- Mantener el cuerpo y activar el abdomen.
- Sostener durante 10 a 30 segundos.
Plancha amplia contra la pared con brazos más allá del ancho de los hombros
- Separar las manos más allá del ancho de los hombros, apoyar las palmas en la pared y adoptar la misma línea corporal rígida.
- Mantener los hombros hacia abajo y hacia atrás, el pecho abierto y el core firme.
- Sostener la posición de 10 a 30 segundos. Más adelante intentar con 60 segundos.