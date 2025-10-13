El ejercicio de 10 minutos que puedes hacer en la pared para tener el abdomen de acero en pocas semanas

El ejercicio infalible para tener el abdomen como una tabla de planchar

Expertos en el tema aseguran que los ejercicios isométricos son la clave para trabajar la musculatura del cuerpo en poco tiempo. Los mismos consisten en realizar contracciones estáticas donde el músculo genera fuerza sin cambiar de longitud, al mismo tiempo que se mejora la estabilidad articular y se desarrolla resistencia.

En este sentido, para marcar el abdomen, podremos realizar planchas isométricas apoyados en la pared, sin necesidad de material extra y de pasar varias horas haciendo ejercicio.