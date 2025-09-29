El ejercicio que sugiere Harvard para dormir mejor y fortalecer las funciones cognitivas en la tercera edad

De acuerdo al estudio de Harvard, la actividad que deben comenzar a realizar adultos mayores son las artes marciales. Por su condición física, quienes se encuentran en la tercera edad no deben realizar patadas altas o ejercicios exigentes, por eso se recomienda realizar movimientos suaves y delicados dentro de esta disciplina.

En concreto, los ejercicios de artes marciales sugeridos porque mantienen el nivel de concentración, ayudan a dormir mejor y potencian las funciones cognitivas son el Tai Chi, el Wing Chun y el Aikido.

Este tipo de entrenamiento involucra tanto la mente como el cuerpo, mejoran la coordinación y el tono muscular, al mismo tiempo que protegen las articulaciones de la tensión. Por otro lado, al practicar artes marciales en grupo, los adultos mayores confrontarán la soledad y el aislamiento al que están acostumbrados a esa edad.

Artes marciales, el ejercicio que recomienda Harvard para la tercera edad.

En concreto, más allá de estos beneficios generales, pasemos a conocer puntualmente qué ventajas ofrece cada ejercicio mencionado: