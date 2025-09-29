La colosal construcción china en América del Sur que unirá tres países y dos océanos

La construcción es conocido como Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) y está concebido para atravesar tres países estratégicos de América del Sur: Brasil, Bolivia y Perú. Su importancia radica en que logrará unir dos océanos y facilitar el traslado de mercancías en tiempos mucho más cortos que los actuales.

A través de esta línea férrea, América del Sur podría integrarse de forma más efectiva en el comercio con Asia y Europa, ofreciendo una alternativa al Canal de Panamá. Impulsado por empresas de China y respaldado por gobiernos locales, esta construcción representa una apuesta a largo plazo por la conectividad y el desarrollo regional.

Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) Se estima que un viaje de carga entre Brasil y Asia podría reducirse en hasta 30 días respecto a rutas marítimas tradicionales.

¿Cómo esta colosal construcción de América del Sur?

Además del transporte de carga, el tren podría abrir nuevas rutas turísticas en América del Sur, conectando regiones poco exploradas. Las características más destacadas de esta construcción: