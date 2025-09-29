A menos de un mes de lo ocurrido con la alumna de 14 años que fue con un arma y disparó en una escuela de La Paz, un caso similar alertó a toda la comunidad en la mañana de este lunes. Se trata de una adolescente que fue armada a su colegio, lo que fue detectado por las autoridades del establecimiento, activaron el protocolo y llamaron a la Policía.
Otra vez en La Paz: una alumna llevó un arma a una escuela y se activó el protocolo
La directora de una escuela de La Paz llamó al 911 al descubrir que una alumna tenía un arma. Explicó que los chicos fueron disfrazados y ella fue como policía