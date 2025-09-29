Vuelven las lluvias a Mendoza: qué día de la semana podrían llegar las precipitaciones

lluvia mendoza pronostico Este día de la semana vuelven las lluvias

La llegada de las lluvias coincide con las expectativas estacionales para este período del año, cuando los sistemas meteorológicos de transición generan episodios de precipitación alternados con períodos de tiempo estable.

Sigue la primavera

Tras el paréntesis pluvial del martes, la semana experimentará un gradual pero sostenido ascenso de las temperaturas, culminando con máximas de 30 grados hacia el fin de semana. Este incremento térmico marca el retorno a las condiciones típicamente primaverales, con días soleados y temperaturas que invitan a retomar las actividades exteriores.

Pronostico del tiempo, lluvia, nieve, frío, clima (9) Se esperan temperaturas primaverales Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Según el pronóstico, la segunda semana presenta un patrón similar de progresión térmica, iniciando el domingo con temperaturas de 20 grados que experimentarán un ascenso gradual pero constante. A medida que transcurran los días, el termómetro registrará incrementos sostenidos hasta alcanzar nuevamente los 30 grados hacia el final de la semana.

Esta tendencia ascendente de temperaturas durante la segunda semana consolida el establecimiento definitivo de la primavera en territorio mendocino, con condiciones que favorecerán tanto las actividades recreativas como los procesos agrícolas fundamentales para la región.