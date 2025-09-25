El pronóstico del tiempo adelanta un jueves caluroso con viento norte que en algunas zonas puede soplar fuerte

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional indica que desde la mañana de este jueves y durante todo el día soplarán fuertes ráfagas de viento del norte, por lo que se sentirá caliente.

Elizabeth Naranjo Tamayo aseguró que no es viento Zonda y que no tienen ninguna de las características de este fenómeno, salvo fuertes ráfagas que podrían ser en general entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Las zonas que más afectará este viento del norte será en San Rafael, General Alvear y el Este de la provincia durante casi todo el día.

Viento Zonda, lluvias y granizo según el pronóstico del tiempo

Desde el viernes las condiciones del tiempo darán un giro rotundo por la presencia de viento Zonda en altura, que podría bajar en Malargüe y Uspallata desde el mediodía y la tarde.

Mientras, en el Gran Mendoza se espera que las temperaturas vayan desde los 12 grados de mínima a los 26 grados de máxima. Desde la tarde se espera el ingreso del frente frío con vientos del sur.

granizo.jpg Archivo

Desde la tarde noche y madrugada del sábado se espera que este frente pase con lluvias y tormentas en el sur, Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este. No se descarta la probabilidad de caída de granizo en algunos sectores por donde circule el aire del sur.

La mañana o mediodía del sábado las condiciones mejoran, aunque habrá descenso de la temperatura con marcas que irán de los 10 grados de mínima y 20 grados de máxima. El domingo repuntan las temperaturas y vuelve la estabilidad a pleno.

El pronóstico del tiempo alertó por nevadas en alta montaña

Esta condición de viento Zonda durante el viernes, afectará directamente el Paso Cristo Redentor, el cual estará cerrado desde las 22 de este jueves por pronósticos que complican la transitabilidad segura.

paso a chile (2) El Paso Cristo Redentor estará habilitado hasta las 22 del jueves y luego cierra por el pronóstico del tiempo de nevadas en alta montaña. Imagen ilustrativa.

Los coordinadores del túnel internacional definieron que este jueves el Paso Cristo Redentor funcionará hasta las 22, pero la bajada de barrera en Uspallata será a las 20, por lo que no podrá subir nadie más para cruzar la frontera. Lo mismo ocurrirá del lado chileno, en Guardia Vieja.

Todavía no se sabe cuánto tiempo estará cerrado el paso a Chile, pero estimaron que permanecerá en esa condición durante el viernes y recién el sábado se revaluará el pronóstico del tiempo y de las rutas.