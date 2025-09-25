Inicio Sociedad Animal
El extraño animal que avistaron en Mendoza y que no se veía desde 2021

En Tunuyán, un grupo de personas avistó a un animal que no era visto desde el 2021 en nuestra provincia. El video, en la nota

Luciano Carluccio
La aparición de este animal es una buena noticia para los mendocinos.

Un extraño animal sorprendió a un grupo de personas que paseaba por una zona rural del Valle de Uco. De acuerdo a la información del portal Memo Diario, se trata de una especie que no era vista en nuestra provincia desde el año 2021: el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) también conocido como gato moro.

El material fue puesto a disposición del Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que destacó y valoró el compromiso ciudadano a la hora de filmar la presencia de este animal en Tunuyán.

El animal que sorprendió a un grupo de personas en Tunuyán

El yaguarundí es un felino de tamaño pequeño a mediano, cuerpo esbelto y pelaje uniforme que varía entre rojizo y grisáceo. A diferencia de la mayoría de los felinos, es de hábitos diurnos, lo que le permite convivir con depredadores como el puma, evitando la competencia directa.

Este felino cumple un rol fundamental como regulador de poblaciones de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios, lo que lo convierte en un actor clave para el equilibrio biológico de los ecosistemas. Es decir, su avistamiento es una excelente noticia.

En Mendoza los registros de este animal son escasos: en 2021, el Departamento de Fauna Silvestre recibió imágenes tomadas por cámaras trampa en campos privados cercanos a la Reserva de Biósfera de Ñacuñán.

La momentánea desaparición de este animal se explica con varias hipótesis: la pérdida de hábitat, los atropellos en rutas y la persecución por parte de personas que lo consideran una amenaza para aves de corral.

Las autoridades han pedido que, ante un avistamiento de este tipo, los ciudadanos deben dar inmediato aviso a las autoridades, tal y como sucedió en este caso.

Pueden comunicarse al tel. 261 7503417 (lunes a viernes de 8 a 13 hs), al correo [email protected], al portal de denuncias ticketsform.mendoza.gov.ar o al 911, solicitando intervención de la Policía de Seguridad Rural.

Cómo reconocer a un yaguarundí: características principales

  • Tamaño y constitución: es un felino de talla pequeña, más grande que un gato doméstico promedio, pero mucho más pequeño que un jaguar.
  • Pelaje: su pelaje es de color uniforme, sin manchas ni rayas, y puede ser de color gris rojizo o marrón rojizo. En la misma camada pueden nacer individuos de ambos colores.
  • Cabeza y orejas: tiene una cabeza pequeña y orejas diminutas y redondeadas.
  • Cuerpo: su cuerpo es alargado y esbelto, con patas relativamente cortas.
  • Cola: posee una cola audazmente larga.

