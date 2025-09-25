La comunidad de Maipú celebró las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Merced

El intendente Matías Stevanato mostró su emoción por una nueva celebración patronal del departamento: “Hoy nos reunimos como comunidad para honrar nuestras raíces y celebrar con fe y alegría a Nuestra Señora de la Merced. Estos encuentros son el reflejo de lo que somos: un pueblo unido, que mantiene vivas sus tradiciones y que, mirando al futuro, encuentra en su historia y en su espiritualidad la fuerza para seguir creciendo juntos”.

MAIPU 3 Una multitud participó del tradicional desfile cívico-militar-escolar.

Además, agregó: “Las fiestas patronales son un abrazo entre generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la misma fe y la misma esperanza. Esa unión nos recuerda que Maipú no solo crece en obras y proyectos, sino también en valores, en solidaridad y en el amor por nuestra tierra”.

La procesión de la Virgen por las calles de Maipú y la posterior coronación de su imagen fueron momentos cargados de devoción y emoción. La festividad no sólo reafirmó la fe de los maipucinos, sino también su compromiso con los valores de trabajo, responsabilidad y solidaridad que definen a la comunidad.

Los festejos en Maipú continuarán durante toda la semana, ya que también se celebrará la Semana del Estudiante en la Plaza Departamental 12 de Febrero, con la presencia de los tradicionales Kioscos realizados por las promociones de las escuelas maipucinas, que este año cumplen 40 años de organización. Las actividades se extenderán hasta el domingo 28.