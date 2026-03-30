Una verdadera tragedia sacude a la comunidad educativa de San Antonio, en Misiones. Este fin de semana, la histórica Escuela N° 102 del Paraje Central fue consumida totalmente por las llamas en un incendio que, según confirmaron los peritajes, fue provocado de manera intencional. El principal y único acusado por el hecho es un menor de apenas 13 años.
Un menor de 13 años prendió fuego la escuela: el incendio destruyó años y años de esfuerzo
El incendio en la escuela provocado por el menor de edad, causó un problema mayúsculo, con la destrucción del edificio y valiosa documentación
El incendio se desató durante la tarde del sábado. Fueron los propios vecinos de la zona quienes, al advertir una densa columna de humo que salía del predio escolar, alertaron de urgencia a la directora de la institución. Inmediatamente se dio aviso a la Policía de Misiones y a los Bomberos Voluntarios, pero el rápido avance del fuego hizo que los esfuerzos fueran en vano.
Incendio en la escuela: pérdidas totales
La escuela, que había sido inaugurada hace 48 años y funcionaba como un punto de encuentro vital para decenas de familias rurales, quedó reducido a cenizas. Las pérdidas materiales son incalculables para la comunidad.
Según el reporte oficial, las llamas consumieron:
- Las cuatro aulas principales y la dirección.
- El sector de sanitarios.
- Mobiliario completo (pupitres, sillas, armarios).
- Equipamiento tecnológico: computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección y equipos de audio.
- Documentación histórica y archivos de los alumnos.
Un menor de 13 años es investigado por el incendio
Una vez sofocado el incendio, los peritos de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar. Sus conclusiones fueron contundentes: el fuego no fue un accidente, sino que fue iniciado de manera intencional.
Con el correr de las horas, los testimonios de los vecinos y diversas pruebas recabadas en el lugar, permitieron identificar a un sospechoso. Se trata de un chico de 13 años que habría sido visto dentro del predio de la escuela momentos antes de que comenzaran las llamas.
Tras ser identificado por los agentes de la Unidad Regional XII, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado tomó intervención en el caso. Por tratarse de un menor de edad (inimputable para la ley penal argentina), el juez dispuso que el adolescente fuera notificado de la causa en presencia de sus padres.
Actualmente, el chico se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que se dio estricta intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia, organismo que seguirá de cerca el proceso judicial, el contexto familiar y la situación psicológica del menor.