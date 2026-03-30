Un menor de 13 años prendió fuego la escuela: el incendio destruyó años y años de esfuerzo

Según el reporte oficial, las llamas consumieron:

Las cuatro aulas principales y la dirección.

El sector de sanitarios.

Mobiliario completo (pupitres, sillas, armarios).

Equipamiento tecnológico: computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección y equipos de audio.

Documentación histórica y archivos de los alumnos.

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Un menor de 13 años es investigado por el incendio

Una vez sofocado el incendio, los peritos de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar. Sus conclusiones fueron contundentes: el fuego no fue un accidente, sino que fue iniciado de manera intencional.

Con el correr de las horas, los testimonios de los vecinos y diversas pruebas recabadas en el lugar, permitieron identificar a un sospechoso. Se trata de un chico de 13 años que habría sido visto dentro del predio de la escuela momentos antes de que comenzaran las llamas.

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Tras ser identificado por los agentes de la Unidad Regional XII, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado tomó intervención en el caso. Por tratarse de un menor de edad (inimputable para la ley penal argentina), el juez dispuso que el adolescente fuera notificado de la causa en presencia de sus padres.

Actualmente, el chico se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que se dio estricta intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia, organismo que seguirá de cerca el proceso judicial, el contexto familiar y la situación psicológica del menor.