Inicio Policiales accidente
Conmoción

Quién era el hombre que sufrió un accidente y murió ahogado mientras navegaba con amigos

El hombre disfrutaba de una tarde con el agua junto a amigos, cuando un temporal provocó un accidente, con terribles consecuencias

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
El accidente en el lago Epuyén (Chubut), producto de un temporal, dejó un hombre ahogado.

El accidente en el lago Epuyén (Chubut), producto de un temporal, dejó un hombre ahogado.

El sábado por la tarde, lo que prometía ser una jornada de esparcimiento en las cristalinas aguas del Lago Epuyén, en Chubut, terminó en un accidente que enlutó a toda la Patagonia culpa de un temporal. La víctima fatal fue identificada como Gabriel Pitzel, un hombre de 47 años que residía en Lago Puelo y murió ahogado.

Accidente truncado por el temporal

Gabriel Pitzel era un amante de la naturaleza y de este tipo de actividades recreativas en distintos lugares de Chubut. Había partido el sábado pasadas las 13:00 desde el sector de Puerto Patriada -una cabecera muy concurrida para el velerismo y el kayakismo, ya que en este lago está terminantemente prohibida la navegación a motor-. Lo hizo junto a un grupo de amigos distribuidos en dos veleros.

Cerca de las 14:30, mientras navegaban a la altura de Planicie Chica y Bahía Las Percas, las condiciones climáticas sufrieron un cambio abrupto y el accidente fue casi inevitable.

Las intensas ráfagas de viento, muy traicioneras y características de la región de Chubut, sumadas al fuerte oleaje, desestabilizaron las embarcaciones hasta provocar una vuelta campana. Los cinco ocupantes cayeron de inmediato a las aguas heladas del lago.

accidente-lago-epuyen-ahogado

Accidente y una búsqueda desesperada en medio del temporal

Cuatro de los navegantes lograron salir a flote tras el temporal y alcanzar la orilla por sus propios medios, aunque presentaron evidentes signos de hipotermia por las bajas temperaturas del agua. Sin embargo, Gabriel Pitzel no corrió con la misma suerte y desapareció de la superficie, lo que activó de inmediato un amplio operativo de rescate tras el accidente.

En el despliegue participaron efectivos policiales, bomberos, autoridades de seguridad náutica y la propia comunidad. Fue justamente un vecino de la zona quien, a bordo de una lancha particular y una vez que el viento dio una tregua, logró recorrer la zona y divisar a la víctima. Gabriel Pitzel fue hallado ahogado, flotando boca abajo en las cercanías del cerro Pirque.

accidente-lago-epuyen-ahogado2

Conmoción y pericias en marcha por el accidente

El cuerpo del vecino de Lago Puelo fue rescatado y trasladado al hospital de Epuyén, hasta donde también se acercó el intendente local para seguir de cerca el operativo y brindar contención a los familiares y a los sobrevivientes del trágico accidente.

Por su parte, la división de Criminalística de Chubut realizó las pericias iniciales. Los primeros reportes apuntan a un hecho estrictamente accidental producto de la hostilidad del clima, descartando, en principio, la intervención de terceros. No obstante, las autoridades continúan tomando testimonios para reconstruir el naufragio y determinar, entre otras cosas, si los tripulantes contaban con todos los elementos de seguridad obligatorios, como los chalecos salvavidas, al momento de zarpar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar