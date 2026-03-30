El sábado por la tarde, lo que prometía ser una jornada de esparcimiento en las cristalinas aguas del Lago Epuyén, en Chubut, terminó en un accidente que enlutó a toda la Patagonia culpa de un temporal. La víctima fatal fue identificada como Gabriel Pitzel, un hombre de 47 años que residía en Lago Puelo y murió ahogado.
Quién era el hombre que sufrió un accidente y murió ahogado mientras navegaba con amigos
El hombre disfrutaba de una tarde con el agua junto a amigos, cuando un temporal provocó un accidente, con terribles consecuencias
Accidente truncado por el temporal
Gabriel Pitzel era un amante de la naturaleza y de este tipo de actividades recreativas en distintos lugares de Chubut. Había partido el sábado pasadas las 13:00 desde el sector de Puerto Patriada -una cabecera muy concurrida para el velerismo y el kayakismo, ya que en este lago está terminantemente prohibida la navegación a motor-. Lo hizo junto a un grupo de amigos distribuidos en dos veleros.
Cerca de las 14:30, mientras navegaban a la altura de Planicie Chica y Bahía Las Percas, las condiciones climáticas sufrieron un cambio abrupto y el accidente fue casi inevitable.
Las intensas ráfagas de viento, muy traicioneras y características de la región de Chubut, sumadas al fuerte oleaje, desestabilizaron las embarcaciones hasta provocar una vuelta campana. Los cinco ocupantes cayeron de inmediato a las aguas heladas del lago.
Accidente y una búsqueda desesperada en medio del temporal
Cuatro de los navegantes lograron salir a flote tras el temporal y alcanzar la orilla por sus propios medios, aunque presentaron evidentes signos de hipotermia por las bajas temperaturas del agua. Sin embargo, Gabriel Pitzel no corrió con la misma suerte y desapareció de la superficie, lo que activó de inmediato un amplio operativo de rescate tras el accidente.
En el despliegue participaron efectivos policiales, bomberos, autoridades de seguridad náutica y la propia comunidad. Fue justamente un vecino de la zona quien, a bordo de una lancha particular y una vez que el viento dio una tregua, logró recorrer la zona y divisar a la víctima. Gabriel Pitzel fue hallado ahogado, flotando boca abajo en las cercanías del cerro Pirque.
Conmoción y pericias en marcha por el accidente
El cuerpo del vecino de Lago Puelo fue rescatado y trasladado al hospital de Epuyén, hasta donde también se acercó el intendente local para seguir de cerca el operativo y brindar contención a los familiares y a los sobrevivientes del trágico accidente.
Por su parte, la división de Criminalística de Chubut realizó las pericias iniciales. Los primeros reportes apuntan a un hecho estrictamente accidental producto de la hostilidad del clima, descartando, en principio, la intervención de terceros. No obstante, las autoridades continúan tomando testimonios para reconstruir el naufragio y determinar, entre otras cosas, si los tripulantes contaban con todos los elementos de seguridad obligatorios, como los chalecos salvavidas, al momento de zarpar.