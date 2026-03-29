Tragedia náutica: un hombre murió al volcar dos veleros en un lago de la Patagonia.

Accidente lago velero

En medio de la tensa situación, cuatro de los tripulantes lograron salir del agua por sus propios medios y alcanzar la costa sin sufrir ninguna lesión por el accidente, mientras que uno de ellos, Gabriel Pitzel, de 47 años, oriundo de la localidad de Lago Puelo, no logró ponerse a salvo al ser arrastrado por la correntada.

El incidente fue informado inmediatamente a los equipos de rescate y se activó un operativo de búsqueda en esa zona de la Patagonia. Mientras que los sobrevivientes, todos oriundos de la localidad de Lago Puelo, situada a unos 40 kilómetros de Lago Epuyén, caminaron hasta llegar a la vivienda de un poblador local, donde recibieron asistencia inmediata.

Mientras esto ocurría, un vecino de Epuyén salió en una lancha particular cuando el lago se calmó y con condiciones aptas para navegar comenzó a recorrer la costa del Cerro Pirque. Justamente a los pocos kilómetros recorridos, en el área de Planicie Chica, encontró el cuerpo de la víctima, boca abajo y sin signos vitales.

Accidente lago muerte

Una brigada de bomberos y una ambulancia llegaron a esa zona y se procedió al traslado del cuerpo de Pitzel al hospital de Epuyén para la realización de la autopsia ordenada por la Fiscalía y de otras pericias que podrían aportan información a la causa.

El operativo por la tragedia en el Lago Epuyén

Tras confirmarse la muerte del hombre de 47 años, las autoridades locales comenzaron a trabajar en la reconstrucción de lo ocurrido para determinar las causas exactas del naufragio.

Medios locales informaron que los sobrevivientes relataron que el vuelco se produjo por las condiciones del lago, ya que de un momento a otro la situación cambió marcada por el viento y el oleaje. Mientras que otras versiones dieron a entender que entre los ocupantes podría haberse encontrado menores y que ninguno portaba chalecos salvavidas al momento del accidente.

A partir de la intervención de la Fiscalía, una primera evaluación apunta a que la tragedia se produjo por un hecho accidental, aunque las pericias continúan para tratar de establecer las circunstancia en que ocurrió el incidente. La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad, en una jornada recreativa que pasó a una situación dramática.