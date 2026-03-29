Fiesta del Asado: un hombre murió luego de agonizar tres semanas al ser atacado a puñaladas.

Al ver que su hijo estaba siendo golpeado por los sujetos, el hombre intervino para tratar de protegerlo y en ese momento, el agresor sacó una cuchilla de 27 centímetros de largo que tenía en la cintura y lo atacó a puñaladas en la zona abdominal.

Tras la brutal agresión, el hombre fue asistido de urgencia por personal policial y trasladado a un centro de salud con lesiones vasculares y de colon de extrema gravedad, mientras que el atacante quedó aprehendido en el lugar y luego conducido a una comisaría de la zona. Además, se procedió al secuestro del arma utilizada en el agresión.

Rezuc, un hombre muy conocido en Zapala, quedó internado en estado grave en el hospital local, y a pesar de los esfuerzos médicos realizados durante las últimas tres semanas, su situación de salud permaneció inestable hasta que se produjo el desenlace fatal.

Ataque festejo hospital El hombre atacado a puñaladas en la Fiesta del Asado, estuvo internado tres semanas en un hospital de Zapala.

Hasta el momento, el atacante, identificado por las iniciales K. F. M. se encontraba imputado por "homicidio en grado de tentativa" bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero ante este nuevo escenario, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, procederá en las próximas horas a la reformulación de cargos.

En ese sentido, se aguarda el informe preliminar de la autopsia ordenada para determinar con claridad si existe relación entre la herida y la muerte de Rezuc.

“Se espera que los resultados del examen forense estén disponibles este lunes”, indicaron fuentes de la investigación, lo que permitiría elevar la acusación a "homicidio" y de ese modo, modificar las medidas de detención contra el detenido, quien someterán en las próximas horas a la audiencia de imputación.

Sentida despedida al Zenón Rezuc

La muerte de MIlton Rezuc provocó un enorme dolor entre familiares y amigos, quienes lo despidieron destacando su don de gente y pidieron justicia por el violento episodio.

Su hija compartió en redes sociales un pedido para despedir a su padre. "Queremos decirles que quien quiera acompañar este domingo a mi papá hasta el cementerio a caballo, como a él tanto le gustaba, se lo vamos a agradecer".

Agregó además que "también queremos despedirlo con alegría, a pesar del dolor por el que estamos pasando". En ese caso, solicitó la colaboración de algún amigo que quiera tocar un tema para su despedida. "Gracias por acompañarnos en este difícil momento", comentó.

Mientras que una vecina de la familia escribió: "Qué triste cuando una se entera de esa gente tan buena del barrio, de nuestro Zapala ...que se fue. Dios lo tenga en su gloria ...ojalá se haga justicia. Mis condolencias a toda esa familia tan conocida".