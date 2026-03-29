Un hombre fue asesinado a balazos por su esposa porque llegó a su casa alcoholizado
En un caso de violencia familiar, una mujer asesinó a su marido de un balazo por llegar alcoholizado a su casa y fue detenida tras confesar el crimen
El incidente ocurrido en horas de la tarde del sábado conmocionó a Tecka, una pequeña localidad situada en el oeste de la provincia de Chubut, y de acuerdo a fuentes del investigación, la mujer fue quien llamó al teléfono de emergencias 911 para denunciar lo sucedido, mientras que la Justicia trata de establecer los motivos que la llevaron a tomar semejante decisión.
Según la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que los efectivos policiales llegaron a la vivienda, la mujer reconoció que le había disparado a su pareja en medio de un episodio violento que se desató cuando el hombre regresó borracho a su casa.
Al momento de la intervención policial, la víctima aún se encontraba con vida, por lo que se dispuso su traslado de urgencia en ambulancia hacia la ciudad de Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar del crimen, pero ante la gravedad de la herida murió minutos antes de llegar al hospital.
Un equipo de la Fiscalía de Esquel se trasladó a la escena del asesinato para realizar las pericias de rutina y tratar de avanzar con la investigación, a la vez que personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) intervino en la vivienda de la pareja para abordar la situación.
Luego de haber reconocido ante las autoridades que atacó a su marido, la mujer quedó detenida en una dependencia policial de la ciudad de Esquel y en el inicio de la semana será llevada a la fiscalía donde se le tomará una nueva declaración y se fijará la audiencia de imputación.
Más allá de estas intervenciones, los investigadores buscan reconstruir la situación que derivo en el ataque, mientras se espera el informe preliminar de la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de la víctima.