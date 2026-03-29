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Violencia familiar

Un hombre fue asesinado a balazos por su esposa porque llegó a su casa alcoholizado

En un caso de violencia familiar, una mujer asesinó a su marido de un balazo por llegar alcoholizado a su casa y fue detenida tras confesar el crimen

Por UNO
Un hombre fue asesinado a balazos por su esposa porque llegó a su casa alcoholizado.

Un hombre fue asesinado a balazos por su esposa porque llegó a su casa alcoholizado.

Foto gentileza elchubut.com.ar

En un violento episodio de violencia familiar, una mujer fue detenida por haber asesinado a balazos a su marido luego de que este regresó a su casa alcoholizado y fue la propia agresora quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

El incidente ocurrido en horas de la tarde del sábado conmocionó a Tecka, una pequeña localidad situada en el oeste de la provincia de Chubut, y de acuerdo a fuentes del investigación, la mujer fue quien llamó al teléfono de emergencias 911 para denunciar lo sucedido, mientras que la Justicia trata de establecer los motivos que la llevaron a tomar semejante decisión.

Según la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que los efectivos policiales llegaron a la vivienda, la mujer reconoció que le había disparado a su pareja en medio de un episodio violento que se desató cuando el hombre regresó borracho a su casa.

Al momento de la intervención policial, la víctima aún se encontraba con vida, por lo que se dispuso su traslado de urgencia en ambulancia hacia la ciudad de Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar del crimen, pero ante la gravedad de la herida murió minutos antes de llegar al hospital.

Crimen muerte casa

Un equipo de la Fiscalía de Esquel se trasladó a la escena del asesinato para realizar las pericias de rutina y tratar de avanzar con la investigación, a la vez que personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) intervino en la vivienda de la pareja para abordar la situación.

Luego de haber reconocido ante las autoridades que atacó a su marido, la mujer quedó detenida en una dependencia policial de la ciudad de Esquel y en el inicio de la semana será llevada a la fiscalía donde se le tomará una nueva declaración y se fijará la audiencia de imputación.

Más allá de estas intervenciones, los investigadores buscan reconstruir la situación que derivo en el ataque, mientras se espera el informe preliminar de la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de la víctima.

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