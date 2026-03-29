Un hombre fue asesinado a balazos por su esposa porque llegó a su casa alcoholizado.

Al momento de la intervención policial, la víctima aún se encontraba con vida, por lo que se dispuso su traslado de urgencia en ambulancia hacia la ciudad de Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar del crimen, pero ante la gravedad de la herida murió minutos antes de llegar al hospital.

Crimen muerte casa

Un equipo de la Fiscalía de Esquel se trasladó a la escena del asesinato para realizar las pericias de rutina y tratar de avanzar con la investigación, a la vez que personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) intervino en la vivienda de la pareja para abordar la situación.

Luego de haber reconocido ante las autoridades que atacó a su marido, la mujer quedó detenida en una dependencia policial de la ciudad de Esquel y en el inicio de la semana será llevada a la fiscalía donde se le tomará una nueva declaración y se fijará la audiencia de imputación.

Más allá de estas intervenciones, los investigadores buscan reconstruir la situación que derivo en el ataque, mientras se espera el informe preliminar de la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de la víctima.