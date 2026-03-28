Una mujer intentó viajar a Mendoza con 51 kilos de droga -marihuana específicamente- disimulados en mantas y alcolchados, en 49 envoltorios, previamente untados con grasa de motor. Gendarmería logró desbaratar el cargamento, fue en la localidad de Simoca, en Tucumán y el operativo se llevó adelante sobre la RN Nº 157.
Detuvieron a una mujer que viajaba con 51 kg de droga desde Tucumán a Mendoza
La mujer intentó camuflar el cargamento dentro de mantas y acolchados impregnados en grasa. Gendarmería encontró los bultos y halló la droga
El micro en el que viajaba la mujer se promocionaba como "tour de compras", y cuando fue requisado por los gendarmes, encontraron en el segundo piso del vehículo los bultos. Decidieron bajarlos y revisarlos, y allí encontraron un cargamento de 8 paquetes de droga.
Un perro de gendarmería detectó la droga
Como se trata de un delito federal, y ante la sospecha de que podrían hallarse más paquetes de droga, la Gendarmería de Tucumán solicitó autorización al Juzgado Federal de Tucumán. Desde allí se dio la orden de realizar una requisa más exhaustiva. Entonces, con el apoyo de un guía y un perro especializado de la fuerza, se realizó el procedimiento. El animal no tardó en marcar otros dos bultos similares; allí se hallaron otros 41 ladrillos de la misma sustancia.
Tras realizar las pruebas de narcotesteo, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 51 kilos y 245 gramos. Como resultado del operativo, una mujer mayor de edad fue identificada como la propietaria del cargamento y quedó inmediatamente detenida bajo la Ley 23.737 de Estupefacientes.
(Con información del diario Los Primeros de Tucumán)