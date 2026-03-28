Detuvieron a una mujer que viajaba con 51 kg de droga desde Tucumán a Mendoza

El micro en el que viajaba la mujer se promocionaba como "tour de compras", y cuando fue requisado por los gendarmes, encontraron en el segundo piso del vehículo los bultos. Decidieron bajarlos y revisarlos, y allí encontraron un cargamento de 8 paquetes de droga.

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Un perro de gendarmería detectó la droga

Como se trata de un delito federal, y ante la sospecha de que podrían hallarse más paquetes de droga, la Gendarmería de Tucumán solicitó autorización al Juzgado Federal de Tucumán. Desde allí se dio la orden de realizar una requisa más exhaustiva. Entonces, con el apoyo de un guía y un perro especializado de la fuerza, se realizó el procedimiento. El animal no tardó en marcar otros dos bultos similares; allí se hallaron otros 41 ladrillos de la misma sustancia.