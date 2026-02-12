Encontraron casi 600 dosis de cocaína en un allanamiento en el Campo Papa y hay 4 involucrados

Dos allanamientos realizados en el barrio Campo Papa, en Godoy Cruz, terminaron con el secuestro de casi 600 envoltorios de cocaína, además de marihuana fraccionada en forma de cigarrillos, dinero en efectivo y elementos utilizados para el procesamiento de droga.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Como resultado, un hombre de 27 años quedó detenido y otras tres personas fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.
Los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas en la misma manzana del barrio.
Cómo fueron los allanamientos en los que incautaron cocaína
En el primero de los domicilios, los efectivos incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo listos para la venta. También encontraron 19 cigarrillos de marihuana de armado artesanal —con un peso total de 10 gramos—, $105.200 en efectivo, 24 paquetes de bicarbonato de sodio, dos teléfonos celulares y anotaciones que se consideraron importantes para la causa.
Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el hombre de 27 años fue trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32. En tanto, una mujer fue citada a declarar ante los Tribunales Federales.
Elementos para procesar y fraccionar la droga
El segundo allanamiento se realizó en otra vivienda de la misma manzana. Allí no se encontraron dosis fraccionadas, pero sí elementos vinculados al procesamiento de droga.
Se secuestraron tres máquinas multiprocesadoras con restos que dieron positivo para cocaína, una balanza digital, un rollo de bolsas de nylon, láminas de polietileno, tijeras y otros objetos con restos de sustancia, además de anotaciones manuscritas relacionadas con la investigación.
En ese procedimiento, dos hombres fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia Federal, según las directivas impartidas por la fiscal interviniente.