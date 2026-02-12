Encontraron casi 600 dosis de cocaína en un allanamiento en el Campo Papa y hay 4 involucrados

Cómo fueron los allanamientos en los que incautaron cocaína

En el primero de los domicilios, los efectivos incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo listos para la venta. También encontraron 19 cigarrillos de marihuana de armado artesanal —con un peso total de 10 gramos—, $105.200 en efectivo, 24 paquetes de bicarbonato de sodio, dos teléfonos celulares y anotaciones que se consideraron importantes para la causa.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el hombre de 27 años fue trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32. En tanto, una mujer fue citada a declarar ante los Tribunales Federales.

Elementos para procesar y fraccionar la droga

El segundo allanamiento se realizó en otra vivienda de la misma manzana. Allí no se encontraron dosis fraccionadas, pero sí elementos vinculados al procesamiento de droga.

Se secuestraron tres máquinas multiprocesadoras con restos que dieron positivo para cocaína, una balanza digital, un rollo de bolsas de nylon, láminas de polietileno, tijeras y otros objetos con restos de sustancia, además de anotaciones manuscritas relacionadas con la investigación.

En ese procedimiento, dos hombres fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia Federal, según las directivas impartidas por la fiscal interviniente.