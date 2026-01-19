Un camionero advirtió algo raro y Gendarmería secuestró 64 kilos de cocaína que venían a Mendoza

Además, detectaron que los ladrillos tenían la marca de un delfín, el cual está vinculado al reconocido narcotraficante Reinaldo Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte, quien fue condenado a 12 años en octubre del 2025, pero que seguiría con el manejo de la droga desde el penal de Ezeiza donde permanece detenido.

Algunos especialistas indicaron que en realidad la marca del delfín ahora es utilizada como un sello de calidad y garantía de la mercadería, pero que sería de otras organizaciones, por lo que investigan el origen de esa cocaína.

El origen de la cocaína secuestrada por Gendarmería Nacional

Según pudieron saber los pesquisas, el camión había salido de la localidad de Pichanal, en Orán, Salta, y llegó hasta un mayorista ubicado en la comuna de Rawson, en San Juan. Allí se habría hecho el cambio de la mercadería de camión, y creen que fue allí donde metieron los ladrillos de cocaína para que llegara a Mendoza.

Los pesquisas hicieron tres allanamientos cuyo resultado fue la captura de un joven de 27 años, quien sospechan que fue contratado para cargar la cocaína al camión cuando se hizo el traspaso de mercadería.

gendarmeria nacional.jpg Tras el secuestro realizado por Gendarmería Nacional, se hicieron tres allanamientos en los que detuvieron a un joven de 27 años como parte de la organización. Imagen ilustrativa.

El camión quedó secuestrado al igual que otro vehículo en el que habrían cargado la cocaína para ocultarla en el rodado. La causa sigue para dar con los otros integrantes de la organización.

Si bien la sospecha más fuerte vinculó la cocaína con Reinaldo Castedo, otras hipótesis apuntan al clan Jaramillo, de Salvador Mazza, Salta, al cual se le adjudican secuestros de esta droga con características parecidas.

Además, Gendarmería Nacional indicó que el dueño del lugar donde se hizo el cambio de camión, quedó como testigo en la causa. El hombre de 70 años fue víctima de un violento asalto en su casa en 2024 y luego fue detenido al ser denunciado por torturas y privación ilegal de la libertad contra un electricista.